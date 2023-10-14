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رئيس الوزراء القطري: لابد من فتح ممرات إنسانية للمساعدات إلى غزة

10/14/2023 2:28:48 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة 14 -10 (كونا) -- أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن اليوم السبت ضرورة فتح ممرات إنسانية لضمان وصول الإغاثة والمساعدات للأشقاء الفلسطينيين العالقين تحت القصف لا سيما في ظل تدهور الأوضاع بقطاع غزة.
وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي لبحث آخر تطورات الأوضاع في فلسطين.
وأعرب عن موقف قطر الثابت من إدانة كافة أشكال استهداف المدنيين وأن قتل المدنيين الأبرياء وخاصة النساء والأطفال وممارسة سياسة العقاب الجماعي أمر غير مقبول تحت أي ذريعة.
كما شدد على أهمية تنسيق الجهود الدولية والاقليمية من أجل وقف العدوان على غزة والعمل الجاد لتحقيق السلام العادل والشامل.
وحذر من خطورة محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة مؤكدا على عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وحقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.
كان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري قد أكد أمس الجمعة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن غياب الحل العادل للقضية الفلسطينية سيكون دائما مرافقا لغياب السلام في المنطقة. (النهاية)

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