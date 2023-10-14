رئيس الوزراء القطري: لابد من فتح ممرات إنسانية للمساعدات إلى غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة 14 -10 (كونا) -- أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن اليوم السبت ضرورة فتح ممرات إنسانية لضمان وصول الإغاثة والمساعدات للأشقاء الفلسطينيين العالقين تحت القصف لا سيما في ظل تدهور الأوضاع بقطاع غزة.
وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي لبحث آخر تطورات الأوضاع في فلسطين.
وأعرب عن موقف قطر الثابت من إدانة كافة أشكال استهداف المدنيين وأن قتل المدنيين الأبرياء وخاصة النساء والأطفال وممارسة سياسة العقاب الجماعي أمر غير مقبول تحت أي ذريعة.
كما شدد على أهمية تنسيق الجهود الدولية والاقليمية من أجل وقف العدوان على غزة والعمل الجاد لتحقيق السلام العادل والشامل.
وحذر من خطورة محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة مؤكدا على عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وحقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.
كان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري قد أكد أمس الجمعة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن غياب الحل العادل للقضية الفلسطينية سيكون دائما مرافقا لغياب السلام في المنطقة. (النهاية)
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