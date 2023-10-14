الأمين العام للجامعة العربية ووزير الخارجية التركي يؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار في غزة فورا

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 14 - 10 (كونا) -- أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم السبت ضرورة وقف إطلاق النار في غزة على الفور وتوفير الإغاثة اللازمة للمدنيين في القطاع.
وذكرت الجامعة العربية في بيان لها أن ذلك جاء خلال لقاء أبوالغيط مع فيدان بشأن تطورات تصعيد الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأشار البيان إلى أهمية توفير الممرات الآمنة في أقرب وقت وإدخال المساعدات الانسانية للسكان الذين تزداد معاناتهم كل ساعة.
وأكد أن انفجار الوضع على هذا النحو الخطير يعد منطقيا في ضوء الانسداد السياسي وغياب أي أفق يمنح الفلسطينين الأمل في الاستقلال وحياة طبيعية فضلا عن التقويض الممنهج لمقومات حل الدولتين.
من جانب آخر قال البيان إن أبوالغيط رحب بتحسن وتطور العلاقات التركية مع عدد من الدول العربية الأمر الذي يصب في صالح الشعوب من الجانبين.
وأضاف أن الوزير التركي وجه الدعوة إلى الأمين العام للجامعة العربية لزيارة تركيا في أقرب فرصة.(النهاية)
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