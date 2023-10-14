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الأمين العام للجامعة العربية ووزير الخارجية التركي يؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار في غزة فورا

10/14/2023 2:28:48 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 14 - 10 (كونا) -- أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم السبت ضرورة وقف إطلاق النار في غزة على الفور وتوفير الإغاثة اللازمة للمدنيين في القطاع.
وذكرت الجامعة العربية في بيان لها أن ذلك جاء خلال لقاء أبوالغيط مع فيدان بشأن تطورات تصعيد الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأشار البيان إلى أهمية توفير الممرات الآمنة في أقرب وقت وإدخال المساعدات الانسانية للسكان الذين تزداد معاناتهم كل ساعة.
وأكد أن انفجار الوضع على هذا النحو الخطير يعد منطقيا في ضوء الانسداد السياسي وغياب أي أفق يمنح الفلسطينين الأمل في الاستقلال وحياة طبيعية فضلا عن التقويض الممنهج لمقومات حل الدولتين.
من جانب آخر قال البيان إن أبوالغيط رحب بتحسن وتطور العلاقات التركية مع عدد من الدول العربية الأمر الذي يصب في صالح الشعوب من الجانبين.
وأضاف أن الوزير التركي وجه الدعوة إلى الأمين العام للجامعة العربية لزيارة تركيا في أقرب فرصة.(النهاية)

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