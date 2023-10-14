Saturday, 14 October 2023 11:47 GMT

منتخب هونغ كونغ يفوز بمسابقة الثلاثي ضمن بطولة العالم للبولينغ وكوريا تحرز لقب السيدات

10/14/2023 2:28:47 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 14 - 10 (كونا) -- توج مساء اليوم السبت منتخب هونغ كونغ بلقب منافسات الثلاثي لفئة الرجال ضمن بطولة الكويت العالمية للبولينغ والمتواصلة بالبلاد حاليا فيما انتزع منتخب كوريا لقب فئة السيدات لذات المسابقة.
وجاء فوز منتخب هونغ كونغ بمنافسات الرجال بعد تغلبه على ثلاثي منتخب الدنمارك في المباراة النهائية التي اقيمت على صالة النادي الرياضي الكويتي للبولينغ فيما تقاسم المركز الثالث منتخبا ليتوانيا والتشيك لبلوغهما منافسات نصف نهائي المسابقة.
وفي منافسات السيدات تمكن منتخب كوريا من الظفر بالمركز الاول بعد تغلبه على نظيره الكندي (أ) في النهائي في حين آل المركز الثالث لمنتخبي الدنمارك وكندا (ب) بعد وصولهما للدور نصف النهائي.
وقال رئيس الاتحاد الألماني للبولينغ دينير ريشينبيرغ في تصريح للصحفيين عقب ختام منافسات اليوم قبل الأخير ان مستوى البطولة الفني ظهر مرتفعا للغاية بكافة مسابقاتها في ظل رغبة اللاعبين واللاعبات وهم الافضل بالعالم للفوز بألقاب البطولة منوها بالنتائج المميزة التي أحرزها اللاعبون بالمسابقات المختلفة.
واضاف ريشينبيرغ ان تصدي نادي البولينغ الكويتي لتنظيم البطولة العالمية بعد فترة غياب امتدت لأعوام وفي منشأة غاية بالروعة يعد امرا مهما لرياضة البولينغ العالمية مشيدا بالتنظيم الاحترافي للجنة المنظمة الكويتية للبطولة.
وتختتم البطولة غدا الاحد بإقامة آخر مسابقات البطولة والتي ستخصص للفرق للرجال والسيدات بمشاركة جميع المنتخبات المشاركة بالبطولة.(النهاية)

ف ش ا / ط أ ب




MENAFN14102023000071011013ID1107240841

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث