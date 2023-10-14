الرئيس الفرنسي يدعو الاحتلال إلى احترام القانون الدولي في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 14 - 10 (كونا) -- دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى احترام القانون الدولي في قطاع غزة.
ونقلت محطة (بي اف ام) الاخبارية عن الرئاسة الفرنسية (الاليزيه) القول ان ذلك جاء خلال اتصال ماكرون للمرة الثالثة مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أكد خلاله الرئيس الفرنسي أن "هناك واجب الحفاظ على المدنيين".
وأضاف الاليزيه أن "فرنسا تطلب بكل حزم من حزب الله الابتعاد عن الصراع وذلك من أجل مصلحة لبنان" وفق البيان.
وأكد الإليزيه أنه سبق وان أجرت السفارة الفرنسية في لبنان "جميع الاتصالات" تحسبا لتدهور الوضع. (النهاية)
م ع / ه س ص
MENAFN14102023000071011013ID1107240840
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.