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الرئيس الفرنسي يدعو الاحتلال إلى احترام القانون الدولي في غزة

10/14/2023 2:28:47 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 14 - 10 (كونا) -- دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى احترام القانون الدولي في قطاع غزة.
ونقلت محطة (بي اف ام) الاخبارية عن الرئاسة الفرنسية (الاليزيه) القول ان ذلك جاء خلال اتصال ماكرون للمرة الثالثة مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أكد خلاله الرئيس الفرنسي أن "هناك واجب الحفاظ على المدنيين".
وأضاف الاليزيه أن "فرنسا تطلب بكل حزم من حزب الله الابتعاد عن الصراع وذلك من أجل مصلحة لبنان" وفق البيان.
وأكد الإليزيه أنه سبق وان أجرت السفارة الفرنسية في لبنان "جميع الاتصالات" تحسبا لتدهور الوضع. (النهاية)

م ع / ه س ص


MENAFN14102023000071011013ID1107240840

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