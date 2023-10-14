إيران تدين مخططات الاحتلال للتهجير القسري للشعب الفلسطيني من قطاع غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 14 – 10 (كونا) -- دانت إيران اليوم السبت تحركات الاحتلال الإسرائيلي العسكرية ومخططاته للتهجير القسري للشعب الفلسطيني من قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان إن "هكذا محاولات إلى جانب تشديد الحصار وقطع المياه والكهرباء ومنع إيصال الغذاء والدواء إلى غزة كلها أدلة واضحة على جرائم الحرب وانتهاك القانون الدولي".
وطالب المتحدث المنظمات الدولية ومنها منظمة الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات "عاجلة ومؤثرة" لوقف الجرائم "الجنونية" التي يرتكبها الكيان الصهيوني.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت يوم أمس الجمعة أن جيش الاحتلال أبلغها بضرورة انتقال 1ر1 مليون فلسطيني في غزة إلى جنوب القطاع خلال 24 ساعة. (النهاية)
م و / م م ج
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