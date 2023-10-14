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إيران تدين مخططات الاحتلال للتهجير القسري للشعب الفلسطيني من قطاع غزة

10/14/2023 2:28:47 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 14 – 10 (كونا) -- دانت إيران اليوم السبت تحركات الاحتلال الإسرائيلي العسكرية ومخططاته للتهجير القسري للشعب الفلسطيني من قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان إن "هكذا محاولات إلى جانب تشديد الحصار وقطع المياه والكهرباء ومنع إيصال الغذاء والدواء إلى غزة كلها أدلة واضحة على جرائم الحرب وانتهاك القانون الدولي".
وطالب المتحدث المنظمات الدولية ومنها منظمة الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات "عاجلة ومؤثرة" لوقف الجرائم "الجنونية" التي يرتكبها الكيان الصهيوني.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت يوم أمس الجمعة أن جيش الاحتلال أبلغها بضرورة انتقال 1ر1 مليون فلسطيني في غزة إلى جنوب القطاع خلال 24 ساعة. (النهاية)

م و / م م ج




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