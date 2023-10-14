رئيس الإمارات يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي فتح ممرات للمساعدات إلى غزة ووقف التصعيد فورا

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- Kuwait News Agency (KUNA)) أبو ظبي - 14 - 10 (كونا) -- بحث رئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد اليوم السبت مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأولوية القصوى لضمان توفير الحماية الكاملة للمدنيين والحفاظ على أرواحهم وضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة لإيصال المساعدات الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة إلى جانب الوقف الفوري لجميع أشكال التصعيد.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الشيخ محمد بن زايد استقبل بلينكن وبحث معه ضرورة تكثيف الجهود والمساعي الدبلوماسية الإقليمية والدولية لاحتواء الموقف ومنع تفاقم الأوضاع واندلاع مزيد من العنف والأزمات في المنطقة وذلك في ظل تطورات الأوضاع وتداعياتها الخطيرة التي تشهدها.
وأضافت أن الجانبين بحثا كذلك أهمية العمل على إيجاد أفق سياسي واضح لضمان تحقيق السلام العادل والشامل الذي يرسخ الأمن والاستقرار الإقليميين مؤكدين حرصهما المشترك على تعزيز الاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط.
وقالت إن الشيخ محمد بن زايد والوزير بلينكن استعرضا خلال اللقاء علاقات التعاون الاستراتيجي والعمل المشترك بين البلدين الصديقين وسبل تنميته في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة. (النهاية)
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