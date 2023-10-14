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رئيس الإمارات يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي فتح ممرات للمساعدات إلى غزة ووقف التصعيد فورا

10/14/2023 2:28:37 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أبو ظبي - 14 - 10 (كونا) -- بحث رئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد اليوم السبت مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأولوية القصوى لضمان توفير الحماية الكاملة للمدنيين والحفاظ على أرواحهم وضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة لإيصال المساعدات الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة إلى جانب الوقف الفوري لجميع أشكال التصعيد.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الشيخ محمد بن زايد استقبل بلينكن وبحث معه ضرورة تكثيف الجهود والمساعي الدبلوماسية الإقليمية والدولية لاحتواء الموقف ومنع تفاقم الأوضاع واندلاع مزيد من العنف والأزمات في المنطقة وذلك في ظل تطورات الأوضاع وتداعياتها الخطيرة التي تشهدها.
وأضافت أن الجانبين بحثا كذلك أهمية العمل على إيجاد أفق سياسي واضح لضمان تحقيق السلام العادل والشامل الذي يرسخ الأمن والاستقرار الإقليميين مؤكدين حرصهما المشترك على تعزيز الاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط.
وقالت إن الشيخ محمد بن زايد والوزير بلينكن استعرضا خلال اللقاء علاقات التعاون الاستراتيجي والعمل المشترك بين البلدين الصديقين وسبل تنميته في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة. (النهاية)

س خ م / ه س ص



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