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(مكافحة المنشطات) تقيم ورشة (إدارة النتائج) بإشراف نظيرتها عالمية

10/14/2023 2:28:37 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 14 - 10 (كونا) -- أعلنت الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات (KADA) أنها ستقيم تحت إشراف وتدريب الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA) ورشة (إدارة النتائج) خلال الفترة من 17 الى 19 أكتوبر الجاري.
وأضافت مدير عام الوكالة هناء البطي في تصريح صحفي اليوم السبت أن الورشة ستناقش إدارة نتائج قضايا المنشطات الناجمة عن انتهاك قواعد المكافحة وآليات تطبيق العقوبات على اللاعبين والإداريين والاتحادات والأندية الرياضية.
وأفادت البطي أن الورشة ستقام على مدى ثلاثة أيام بمشاركة القائمين على مكافحة المنشطات في دول مجلس التعاون والأردن.
وأوضحت أن الوكالة الكويتية تسعى لتطبيق قواعد مكافحة المنشطات الدولية مبينة ان الورشة تهدف الى تنمية وتطوير الكوادر العاملة في الوكالة وتوعية القائمين على الانشطة الرياضية بقواعد مكافحة المنشطات وآليات تطبيق عقوبات مخالفتها.(النهاية)

م ي / ط أ ب




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