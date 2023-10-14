أنشطة متنوعة بالمراكز الشبابية في الرمثا

MENAFN - Jordan News Agency)

الرمثا 14 تشرين الأول (بترا )- نظمت المراكز الشبابية في لواء الرمثا اليوم السبت، أنشطة توعوية وتدريبية متعددة.

ففي مركز شابات الرمثا جرى رسم جدارية شارك بها الفنان التشكيلي شادي الغوانمة بمشاركة 15 شابة ضمن الفئة العمرية 18- 24 عاما، بحضور رئيس قسم الشؤون الشبابية طارق الشياب و عضو مجلس بلدية الرمثا أميرة الغانم

ويهدف النشاط الى التعبير عن الولاء والانتماء للوطن والقيادة الهاشمية وتأصيل الهوية الوطنية.

وأقام مركز شباب الطرة محاضرة عن مخاطر الاستثمار الإلكتروني بحضور 20 عضوا ضمن الفئة العمرية من 15 -17عاما .

وتحدث المدرب عمر زريقات عن أنواع الاستثمار الإلكتروني والمخاطر مثل التصيد الإلكتروني والهوية المجهولة والاحتيال الإلكتروني .

ونفذ مركز شباب الرمثا نشاطا بعنوان نبذ خطاب الكراهية بحضور 20 مشاركا ضمن الفئة العمرية 12 - 14عاما.

وبين الصحفي بسام السلمان مفهوم خطاب الكراهية وأنواعه مؤكدا ، ضرورة نبذ خطاب خاصة بعد انتشار وسائل الاعلام وكثرة وسائل التواصل الاجتماعي .

--(بترا )

ب.و/أز / ع ط

14/10/2023 21:12:18

