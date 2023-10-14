أنشطة متنوعة بالمراكز الشبابية في الرمثا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الرمثا 14 تشرين الأول (بترا )- نظمت المراكز الشبابية في لواء الرمثا اليوم السبت، أنشطة توعوية وتدريبية متعددة.
ففي مركز شابات الرمثا جرى رسم جدارية شارك بها الفنان التشكيلي شادي الغوانمة بمشاركة 15 شابة ضمن الفئة العمرية 18- 24 عاما، بحضور رئيس قسم الشؤون الشبابية طارق الشياب و عضو مجلس بلدية الرمثا أميرة الغانم
ويهدف النشاط الى التعبير عن الولاء والانتماء للوطن والقيادة الهاشمية وتأصيل الهوية الوطنية.
وأقام مركز شباب الطرة محاضرة عن مخاطر الاستثمار الإلكتروني بحضور 20 عضوا ضمن الفئة العمرية من 15 -17عاما .
وتحدث المدرب عمر زريقات عن أنواع الاستثمار الإلكتروني والمخاطر مثل التصيد الإلكتروني والهوية المجهولة والاحتيال الإلكتروني .
ونفذ مركز شباب الرمثا نشاطا بعنوان نبذ خطاب الكراهية بحضور 20 مشاركا ضمن الفئة العمرية 12 - 14عاما.
وبين الصحفي بسام السلمان مفهوم خطاب الكراهية وأنواعه مؤكدا ، ضرورة نبذ خطاب خاصة بعد انتشار وسائل الاعلام وكثرة وسائل التواصل الاجتماعي .
--(بترا )
ب.و/أز / ع ط
14/10/2023 21:12:18
MENAFN14102023000117011021ID1107240836
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