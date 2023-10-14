الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: العالم فشل في إيجاد حل للدولتين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 تشرين الأول (بترا)- قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن العالم فشل في الجهود الرامية إلى إيجاد حل لدولتين إسرائيلية وفلسطينية على مدى 30 عاماً.

وأكد بوريل في تصريحات من بكين، اليوم السبت، أن إقامة دولتين منفصلتين هو هدف مرغوب فيه للإسرائيليين والفلسطينيين في المستقبل، على الرغم من أنه لن يحل الصراع الحالي، الذي اندلع في نهاية الأسبوع الماضي. وأضاف: "الآن، نشهد وضعاً إنسانياً خطيراً في غزة".

--(بترا)

أ ن/أز/ ع ط

14/10/2023 21:08:40

