الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: العالم فشل في إيجاد حل للدولتين

الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: العالم فشل في إيجاد حل للدولتين
التاريخ
10/14/2023 2:28:24 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 تشرين الأول (بترا)- قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن العالم فشل في الجهود الرامية إلى إيجاد حل لدولتين إسرائيلية وفلسطينية على مدى 30 عاماً.
وأكد بوريل في تصريحات من بكين، اليوم السبت، أن إقامة دولتين منفصلتين هو هدف مرغوب فيه للإسرائيليين والفلسطينيين في المستقبل، على الرغم من أنه لن يحل الصراع الحالي، الذي اندلع في نهاية الأسبوع الماضي. وأضاف: "الآن، نشهد وضعاً إنسانياً خطيراً في غزة".
--(بترا)
أ ن/أز/ ع ط
14/10/2023 21:08:40
MENAFN14102023000117011021ID1107240835
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