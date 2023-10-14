مصر ترسل قافلة من المساعدات الإنسانية لدعم أهالي قطاع ‏غزة

مصر ترسل قافلة من المساعدات الإنسانية لدعم أهالي قطاع غزة
التاريخ
10/14/2023 2:28:24 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 14 تشرين الأول ( بترا )- أرسلت مصر، اليوم السبت، قافلة محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية، لدعم أهالي قطاع غزة
ووفق بيان رسمي اطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مصر، قافله تتضمن 106 شاحنات محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية، تتضمن 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم، و40 ألف بطانية، و80 خيمة، بالإضافة إلى ما يزيد عن 46 ألف قطعة ملابس، وأكثر من 290 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية".
--(بترا)
ن ا/أز / ع ط
14/10/2023 21:06:36
MENAFN14102023000117011021ID1107240834
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