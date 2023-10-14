مصر ترسل قافلة من المساعدات الإنسانية لدعم أهالي قطاع ‏غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 14 تشرين الأول ( بترا )- أرسلت مصر، اليوم السبت، قافلة محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية، لدعم أهالي قطاع ‏غزة

ووفق بيان رسمي اطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مصر، قافله تتضمن 106 شاحنات محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية، تتضمن 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم، و40 ألف بطانية، و80 خيمة، بالإضافة إلى ما يزيد عن 46 ألف قطعة ملابس، وأكثر من 290 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية".

--(بترا)

ن ا/أز / ع ط

14/10/2023 21:06:36

