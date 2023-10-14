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ألمانيا : يجب مراعاة الوضع الإنساني في غزة

10/14/2023 2:28:24 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 14 تشرين الأول (بترا)- قالت وزيرة الخارجية، الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم السبت، إن الحرب التي تخوضها إسرائيل في مواجهة حركة (حماس) يجب أن تتم مع مراعاة الوضع الإنساني في غزة.
ووفقاً لـ(يورو نيوز)، خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة، حيث تجري محادثات مع نظيريها المصري والتركي، أضافت بأن"قتال حماس يجب أن يتم مع أكبر قدر ممكن من المراعاة للوضع الإنساني، هذه معضلة كبيرة يصعب حلها".
وتناقش برلين مع الأمم المتحدة وشركاء آخرين كيفية إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة عبر معبر رفح مع مصر، كما تعمل مع مصر وحكومة الاحتلال لإيجاد حلول بشأن المواطنين الألمان الذين تقطعت بهم السبل هناك.
--(بترا)
أ ن/أز / ع ط
14/10/2023 21:05:01

MENAFN14102023000117011021ID1107240833

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