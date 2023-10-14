ألمانيا : يجب مراعاة الوضع الإنساني في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 تشرين الأول (بترا)- قالت وزيرة الخارجية، الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم السبت، إن الحرب التي تخوضها إسرائيل في مواجهة حركة (حماس) يجب أن تتم مع مراعاة الوضع الإنساني في غزة.
ووفقاً لـ(يورو نيوز)، خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة، حيث تجري محادثات مع نظيريها المصري والتركي، أضافت بأن"قتال حماس يجب أن يتم مع أكبر قدر ممكن من المراعاة للوضع الإنساني، هذه معضلة كبيرة يصعب حلها".
وتناقش برلين مع الأمم المتحدة وشركاء آخرين كيفية إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة عبر معبر رفح مع مصر، كما تعمل مع مصر وحكومة الاحتلال لإيجاد حلول بشأن المواطنين الألمان الذين تقطعت بهم السبل هناك.
--(بترا)
أ ن/أز / ع ط
14/10/2023 21:05:01
MENAFN14102023000117011021ID1107240833
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