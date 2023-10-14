رئيس الوزراء الأسباني: القانون الدولي لا يجيز لإسرائيل إجلاء المدنيين من غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 تشرين الأول (بترا)- قال رئيس الوزراء الأسباني، بيدرو سانشيز، اليوم السبت، أن القانون الدولي لا يجيز القيام بعملية إجلاء، وذلك بعدما انذر الجيش الإسرائيلي المدنيين الفلسطينيين بوجوب مغادرة شمال قطاع غزة استعدادا لهجوم بري محتمل.

ووفقاً لـ(يورو نيوز)، قال سانشيز خلال اجتماع للحزب الاشتراكي في ميريدا بجنوب غرب البلاد إن حرب إسرائيل على غزة يجب أن تكون ضمن حدود القانون الدولي الإنساني الذي لا يجيز إجلاء الفلسطينيين من قطاع غزة، بحسب ما شددت عليه الأمم المتحدة.

--(بترا)

أ ن/أز / ع ط

14/10/2023 21:02:24

