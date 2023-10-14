رئيس الوزراء الأسباني: القانون الدولي لا يجيز لإسرائيل إجلاء المدنيين من غزة

رئيس الوزراء الأسباني: القانون الدولي لا يجيز لإسرائيل إجلاء المدنيين من غزة
التاريخ
10/14/2023 2:28:24 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 تشرين الأول (بترا)- قال رئيس الوزراء الأسباني، بيدرو سانشيز، اليوم السبت، أن القانون الدولي لا يجيز القيام بعملية إجلاء، وذلك بعدما انذر الجيش الإسرائيلي المدنيين الفلسطينيين بوجوب مغادرة شمال قطاع غزة استعدادا لهجوم بري محتمل.
ووفقاً لـ(يورو نيوز)، قال سانشيز خلال اجتماع للحزب الاشتراكي في ميريدا بجنوب غرب البلاد إن حرب إسرائيل على غزة يجب أن تكون ضمن حدود القانون الدولي الإنساني الذي لا يجيز إجلاء الفلسطينيين من قطاع غزة، بحسب ما شددت عليه الأمم المتحدة.
--(بترا)
أ ن/أز / ع ط
14/10/2023 21:02:24
MENAFN14102023000117011021ID1107240832
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