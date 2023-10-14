بريطانيا تنشر 20 ألف جندي في شمال أوروبا العام المقبل

بريطانيا تنشر 20 ألف جندي في شمال أوروبا العام المقبل
التاريخ
10/14/2023 2:28:23 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 14 تشرين الأول (بترا)- قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أن المملكة المتحدة ستنشر 20 ألف جندي بريطاني في شمال أوروبا العام المقبل ضمن الجهود المبذولة لتعزيز الأمن في المنطقة.
وأضاف سوناك في منشور على منصة( اكس)، أن دول الشمال هي بعض أقرب شركاء بريطانيا وحلفائها.
وتأتي هذه التصريحات بعد اجتماع سوناك مع قادة دنماركيين وسويديين ونرويجيين أمس الجمعة، عندما وقع شراكة استراتيجية جديدة مع السويد لتعزيز العلاقة عبر الأمن والدفاع والعلوم والابتكار وكذلك الطاقة والتجارة.
--(بترا)
رش/أز/ ع ط
14/10/2023 20:30:41
MENAFN14102023000117011021ID1107240831
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