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بريطانيا تنشر 20 ألف جندي في شمال أوروبا العام المقبل

10/14/2023 2:28:23 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 14 تشرين الأول (بترا)- قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أن المملكة المتحدة ستنشر 20 ألف جندي بريطاني في شمال أوروبا العام المقبل ضمن الجهود المبذولة لتعزيز الأمن في المنطقة.
وأضاف سوناك في منشور على منصة( اكس)، أن دول الشمال هي بعض أقرب شركاء بريطانيا وحلفائها.
وتأتي هذه التصريحات بعد اجتماع سوناك مع قادة دنماركيين وسويديين ونرويجيين أمس الجمعة، عندما وقع شراكة استراتيجية جديدة مع السويد لتعزيز العلاقة عبر الأمن والدفاع والعلوم والابتكار وكذلك الطاقة والتجارة.
--(بترا)
رش/أز/ ع ط
14/10/2023 20:30:41

MENAFN14102023000117011021ID1107240831

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