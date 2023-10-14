مذكرة تفاهم بين الطفيلة التقنية ووزارة الاقتصاد الرقمي

MENAFN - Jordan News Agency)

الطفيلة 14تشرين الأول ( بترا)-قال رئيس جامعة الطفيلة التقنية الدكتور بسام المحاسنة إن الجامعة وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لدعم برامج التدريب والتوظيف التي تقدمها الوزارة من خلال مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف وبالتعاون مع جمعية المهارات الرقمية.

وأضاف في تصريح صحفي ، أن مذكرة التفاهم التي وقعها مع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة تستهدف تأهيل الشباب والشابات من طلاب الجامعات للعمل بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال دعم برامج التدريب والتوظيف سواء للطلبة المتوقع تخرجهم أو الخريجين.

ولفت إلى أن المذكرة تتضمن قيام وزارة الاقتصاد الرقمي من خلال جمعية المهارات الرقمية بدعم وتقديم برامج التدريب المختصة بهدف إكساب طلبة الجامعات والخريجين المهارات الرقمية اللازمة لتأهيلهم ولتلبية احتياجات ومتطلبات سوق العمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومساعدتهم في الحصول على الشهادات المهنية المعتمدة دوليا من برامج تدريب تقدمها شركات عالمية كشركة مايكروسوفت وشركة أمازون ويب سيرفسز بعد اجتيازهم للاختبارات المطلوبة.

وأوضح أن المذكرة تتضمن ايضا ، قيام وزارة الاقتصاد الرقمي بتسيير مشاركة ممثلين من القطاع الخاص بالفعاليات الوظيفية داخل الجامعات والقيام بتقديم جلسات للطلبة لتحضيرهم لسوق العمل ومشاركة الجامعات بإحصاءات وبيانات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل دوري ومشاركة قصص نجاح طلبة الجامعات في القطاع والإعلان عن فرص التدريب والعمل المتاحة للطلبة من خلال الوزارة.

--( بترا)

س.م/أز / ع ط

14/10/2023 19:55:58