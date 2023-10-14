مذكرة تفاهم بين الطفيلة التقنية ووزارة الاقتصاد الرقمي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الطفيلة 14تشرين الأول ( بترا)-قال رئيس جامعة الطفيلة التقنية الدكتور بسام المحاسنة إن الجامعة وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لدعم برامج التدريب والتوظيف التي تقدمها الوزارة من خلال مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف وبالتعاون مع جمعية المهارات الرقمية.
وأضاف في تصريح صحفي ، أن مذكرة التفاهم التي وقعها مع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة تستهدف تأهيل الشباب والشابات من طلاب الجامعات للعمل بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال دعم برامج التدريب والتوظيف سواء للطلبة المتوقع تخرجهم أو الخريجين.
ولفت إلى أن المذكرة تتضمن قيام وزارة الاقتصاد الرقمي من خلال جمعية المهارات الرقمية بدعم وتقديم برامج التدريب المختصة بهدف إكساب طلبة الجامعات والخريجين المهارات الرقمية اللازمة لتأهيلهم ولتلبية احتياجات ومتطلبات سوق العمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومساعدتهم في الحصول على الشهادات المهنية المعتمدة دوليا من برامج تدريب تقدمها شركات عالمية كشركة مايكروسوفت وشركة أمازون ويب سيرفسز بعد اجتيازهم للاختبارات المطلوبة.
وأوضح أن المذكرة تتضمن ايضا ، قيام وزارة الاقتصاد الرقمي بتسيير مشاركة ممثلين من القطاع الخاص بالفعاليات الوظيفية داخل الجامعات والقيام بتقديم جلسات للطلبة لتحضيرهم لسوق العمل ومشاركة الجامعات بإحصاءات وبيانات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل دوري ومشاركة قصص نجاح طلبة الجامعات في القطاع والإعلان عن فرص التدريب والعمل المتاحة للطلبة من خلال الوزارة.
--( بترا)
س.م/أز / ع ط
14/10/2023 19:55:58
MENAFN14102023000117011021ID1107240830
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