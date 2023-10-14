الخرابشة يطلع على سير العمل في مشاريع المصفاة ومخزونها النفطي والغاز

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 تشرين الأول (بترا) -زار وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم السبت، شركة مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء، واطلع على سير العمل في الشركة وعلى اخر مستجدات مشروع التوسعة الرابع والمخزون من المشتقات النفطية والغاز المسال.
وجرى خلال الزيارة الاطلاع على اخر تطورات مشروع التوسعة الرابع الذي يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات وآخر الإحصائيات المتعلقة بالمخزون من المشتقات النفطية والغاز المسال.
وأكد الوزير الخرابشة أهمية توفير مخزون استراتيجي كافي من المشتقات النفطية المختلفة مشيدا بالجهود المبذولة من قبل كوادر الشركة المختلفة.
وقال إن مصفاة البترول الأردنية تلعب دورًا حيويًا في تعزيز الاقتصاد الوطني وأمن الطاقة في المملكة..
وقدم الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبدالكريم العلاوين نبذة تاريخية عن شركة مصفاة البترول الأردنية والمشاريع التي قامت بتنفيذها منذ نشأتها والتي ساعدت على تحسين كفاءة الأداء وسلامة العمليات وزيادة كميات الإنتاج، مؤكدا" استمرار مصفاة البترول الأردنية بتطوير وتحديث منشآتها والتقنية المستخدمة، والعمل على استخدام أحدث الأساليب والتقنيات لضمان كفاءة عالية في الإنتاج.
وقال إن قوة الشركة تكمن في الكوادر المؤهلة والمدربة التي نفخر بها، حيث تعمل بجد لتحقيق التميز في جميع عملياتها، إذ تؤمن الشركة بأهمية الاستثمار المستمر في تدريب وتطوير موظفيها لضمان تقديم أفضل الخدمات للسوق المحلي.
--(بترا)
م ف/أز/ ع ط
14/10/2023 19:52:50
MENAFN14102023000117011021ID1107240829
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