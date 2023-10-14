الخرابشة يطلع على سير العمل في مشاريع المصفاة ومخزونها النفطي والغاز

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 تشرين الأول (بترا) -زار وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم السبت، شركة مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء، واطلع على سير العمل في الشركة وعلى اخر مستجدات مشروع التوسعة الرابع والمخزون من المشتقات النفطية والغاز المسال.

وجرى خلال الزيارة الاطلاع على اخر تطورات مشروع التوسعة الرابع الذي يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات وآخر الإحصائيات المتعلقة بالمخزون من المشتقات النفطية والغاز المسال.

وأكد الوزير الخرابشة أهمية توفير مخزون استراتيجي كافي من المشتقات النفطية المختلفة مشيدا بالجهود المبذولة من قبل كوادر الشركة المختلفة.

وقال إن مصفاة البترول الأردنية تلعب دورًا حيويًا في تعزيز الاقتصاد الوطني وأمن الطاقة في المملكة..

وقدم الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبدالكريم العلاوين نبذة تاريخية عن شركة مصفاة البترول الأردنية والمشاريع التي قامت بتنفيذها منذ نشأتها والتي ساعدت على تحسين كفاءة الأداء وسلامة العمليات وزيادة كميات الإنتاج، مؤكدا" استمرار مصفاة البترول الأردنية بتطوير وتحديث منشآتها والتقنية المستخدمة، والعمل على استخدام أحدث الأساليب والتقنيات لضمان كفاءة عالية في الإنتاج.

وقال إن قوة الشركة تكمن في الكوادر المؤهلة والمدربة التي نفخر بها، حيث تعمل بجد لتحقيق التميز في جميع عملياتها، إذ تؤمن الشركة بأهمية الاستثمار المستمر في تدريب وتطوير موظفيها لضمان تقديم أفضل الخدمات للسوق المحلي.

--(بترا)

م ف/أز/ ع ط

14/10/2023 19:52:50