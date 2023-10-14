جيش الاحتلال: نستعد لتوسيع نطاق هجماتنا في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 تشرين الأول (بترا)- قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إنه يستعد لتوسيع نطاق هجماته في غزة بما في ذلك الاستعداد لعملية برية.

وأضاف جيش الاحتلال في بيان أن قواته تستعد لتعبئة الموارد لتنفيذ خطط عملياتية واسعة تشمل هجوما متكاملا برا وبحرا وجوا.

--(بترا)





رصد / ف ق/أز/ ع ط

14/10/2023 19:50:24