جيش الاحتلال: نستعد لتوسيع نطاق هجماتنا في غزة
التاريخ
10/14/2023 2:28:21 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 تشرين الأول (بترا)- قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إنه يستعد لتوسيع نطاق هجماته في غزة بما في ذلك الاستعداد لعملية برية.
وأضاف جيش الاحتلال في بيان أن قواته تستعد لتعبئة الموارد لتنفيذ خطط عملياتية واسعة تشمل هجوما متكاملا برا وبحرا وجوا.
--(بترا)
رصد / ف ق/أز/ ع ط
14/10/2023 19:50:24
MENAFN14102023000117011021ID1107240828
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