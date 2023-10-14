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رئيس جنوب أفريقيا يؤكد تضامنه مع الشعب الفلسطيني

10/14/2023 2:28:20 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 14 تشرين الأول (بترا)- أعرب رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، اليوم السبت، عن التضامن مع الشعب الفلسطيني.
وبحسب وسائل إعلام محلية، قال رامافوزا، وهو يرتدي الكوفية الفلسطينية في مقطع مصور نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إن "السبيل الرئيسي لمعالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة".
وأضاف: "نتقدم بالتعازي لأهالي الضحايا المدنيين خلال الاشتباكات الأخيرة من الجانبين (قطاع غزة وإسرائيل)"، وأشار إلى أن "الأمر الإسرائيلي بإجلاء أكثر من مليون شخص من شمال غزة إلى جنوبها من شأنه أن يفاقم الأزمة ".
--(بترا)
رصد / ف ق/أز/ ع ط
14/10/2023 19:48:21

MENAFN14102023000117011021ID1107240827

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