رئيس جنوب أفريقيا يؤكد تضامنه مع الشعب الفلسطيني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 تشرين الأول (بترا)- أعرب رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، اليوم السبت، عن التضامن مع الشعب الفلسطيني.
وبحسب وسائل إعلام محلية، قال رامافوزا، وهو يرتدي الكوفية الفلسطينية في مقطع مصور نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إن "السبيل الرئيسي لمعالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة".
وأضاف: "نتقدم بالتعازي لأهالي الضحايا المدنيين خلال الاشتباكات الأخيرة من الجانبين (قطاع غزة وإسرائيل)"، وأشار إلى أن "الأمر الإسرائيلي بإجلاء أكثر من مليون شخص من شمال غزة إلى جنوبها من شأنه أن يفاقم الأزمة ".
--(بترا)
رصد / ف ق/أز/ ع ط
14/10/2023 19:48:21
MENAFN14102023000117011021ID1107240827
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