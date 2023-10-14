الأمم المتحدة: وصول طائرة مساعدات إنسانية إلى مطار العريش

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 14 تشرين الأول (بترا)- هبطت اليوم السبت طائرة تحمل 78 مترًا مكعبًا من الإمدادات الصحية من المركز اللوجستي لمنظمة الصحة العالمية في دبي في مطار العريش في مصر.
وقالت الأمم المتحدة إنه سيتم تسليم الإمدادات إلى غزة لتلبية الاحتياجات الصحية الحرجة بمجرد السماح بوصول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح.
وقالت في بيان انه "في كل ساعة تظل فيها هذه الإمدادات على الجانب المصري من الحدود، سيموت المزيد من الفتيات والفتيان والنساء والرجال، وخاصة الضعفاء أو المعاقين"
وتشمل الإمدادات ما يكفي من أدوية الصدمات والإمدادات الصحية لعلاج 1200 جريح و1500 مريض يعانون من أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري ومشاكل في الجهاز التنفسي، إضافة إلى الإمدادات الصحية الأساسية لتلبية احتياجات 300 ألف شخص، بما في ذلك النساء الحوامل.
وتشمل أيضًا أكياسًا لعلاج الصدمات تحتوي على ما يكفي من الأدوية والإمدادات لعلاج 235 جريحًا.
وستعمل منظمة الصحة العالمية مع جمعيتي الهلال الأحمر المصري والفلسطيني لضمان نقل وتسليم الإمدادات عبر مصر وإلى غزة.
--(بترا)
م د/أز/ ع ط
14/10/2023 19:46:47
MENAFN14102023000117011021ID1107240826
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