الأونروا توجه نداء عاجلا لإسرائيل لحماية المدنيين بغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 تشرين الأول (بترا)- أصدرت وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا) نداء عاجلا، اليوم السبت، للسلطات الإسرائيلية لحماية جميع المدنيين الذين يحتمون في قطاع غزة.
وجاء البيان في الوقت الذي انتهت فيه المهلة التي فرضتها إسرائيل لنحو 1.1 مليون مدني لمغادرة الجزء الشمالي من القطاع، قبل ما يُتوقع أن يكون تقدّما كبيرا للقوات البرية الإسرائيلية داخل غزة، بحسب موقع أخبار الأمم المتحدة.
وقال البيان: "إن ملاجئ الأونروا في غزة وشمال غزة لم تعد آمنة، وهذا أمر غير مسبوق".
وذكرت الوكالة أنه ووفقا لقواعد الحرب، فإنه لا يمكن استهداف المدنيين والمستشفيات والمدارس والعيادات ومباني الأمم المتحدة.
وشدّدت الوكالة على أن "الأونروا لا تدّخر أي جهد في مناصرة أطراف الصراع للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحماية المدنيين، بما في ذلك أولئك الذين يلتمسون اللجوء في ملاجئ الأونروا".
وأشارت الأونروا إلى أن العديد من الفئات الضعيفة، خاصة النساء الحوامل والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، لن يتمكنوا من الفرار إلى الجنوب.
--(بترا)
وز/أز/ ع ط
14/10/2023 19:45:12
MENAFN14102023000117011021ID1107240825
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