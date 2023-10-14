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الأونروا توجه نداء عاجلا لإسرائيل لحماية المدنيين بغزة

10/14/2023 2:28:20 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 14 تشرين الأول (بترا)- أصدرت وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا) نداء عاجلا، اليوم السبت، للسلطات الإسرائيلية لحماية جميع المدنيين الذين يحتمون في قطاع غزة.
وجاء البيان في الوقت الذي انتهت فيه المهلة التي فرضتها إسرائيل لنحو 1.1 مليون مدني لمغادرة الجزء الشمالي من القطاع، قبل ما يُتوقع أن يكون تقدّما كبيرا للقوات البرية الإسرائيلية داخل غزة، بحسب موقع أخبار الأمم المتحدة.
وقال البيان: "إن ملاجئ الأونروا في غزة وشمال غزة لم تعد آمنة، وهذا أمر غير مسبوق".
وذكرت الوكالة أنه ووفقا لقواعد الحرب، فإنه لا يمكن استهداف المدنيين والمستشفيات والمدارس والعيادات ومباني الأمم المتحدة.
وشدّدت الوكالة على أن "الأونروا لا تدّخر أي جهد في مناصرة أطراف الصراع للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحماية المدنيين، بما في ذلك أولئك الذين يلتمسون اللجوء في ملاجئ الأونروا".
وأشارت الأونروا إلى أن العديد من الفئات الضعيفة، خاصة النساء الحوامل والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، لن يتمكنوا من الفرار إلى الجنوب.
--(بترا)
وز/أز/ ع ط
14/10/2023 19:45:12

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