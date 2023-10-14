مسؤول أممي : الأسوأ لم يأت بعد في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 14 تشرين الأول (بترا) رسم رئيس الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، مارتن غريفيث، اليوم السبت، صورة قاتمة ومخيفة لما يجري في فلسطين والمنطقة ولا سيما غزة متخوفا من أن الأسوأ لم يأت بعد.

وقال في بيان صحفي في غزة، تعرضت العائلات للقصف أثناء توجهها جنوبًا على طول الطرق المزدحمة والمتضررة، في أعقاب أمر الإخلاء الذي ترك مئات الآلاف من الأشخاص يتدافعون بحثًا عن الأمان ولكن ليس لديهم مكان يذهبون إليه".

وقال "قُتل ما يقرب من 2000 شخص وأصيب عدد أكبر. فلا كهرباء ولا ماء ولا وقود" مضيفا ان "الإمدادات الغذائية تنخفض بشكل خطير" وان المستشفيات المكتظة بالمرضى وتنفد منها الأدوية فيما المشارح تفيض.

وقال غريفيث "تتعرض المنازل والمدارس والملاجئ والمراكز الصحية ودور العبادة لقصف مكثف" حيث "تم تدمير أحياء سكنية بأكملها وسويت بالأرض" و قُتل عمال الإغاثة أيضا.

وقال غريفيث "إن الوضع الإنساني في غزة، وهو وضع حرج بالفعل، سرعان ما أصبح غير مقبول".

وفي لبنان يقول المسؤول الأممي "يشكل خطر امتداد الصراع إلى البلاد مصدر قلق كبير، فتصرفات الأطراف وخطاباتهم خلال الأيام القليلة الماضية مثيرة للقلق للغاية وغير مقبولة".

شدد على وجوب "السماح للمدنيين بالمغادرة إلى مناطق أكثر أمانًا، وسواء انتقلوا أو بقوا، يجب الحرص المستمر على الحفاظ عليهم" مضيفا "يجب السماح بالإمدادات والخدمات الأساسية ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق".

-- (بترا)

م د/ع ط

14/10/2023 19:43:04