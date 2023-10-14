استشهاد طفل فلسطيني في طولكرم

رام الله 14 تشرين الأول (بترا)- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم السبت، استشهاد طفل فلسطيني، متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال أمس الجمعة. وأصيب الطفل محمد رفعت عدوان برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات عنيفة اندلعت في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. --(بترا) م . ف/ ن ح/ ع ط 14/10/2023 19:27:21

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