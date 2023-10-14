استشهاد طفل فلسطيني في طولكرم
التاريخ
10/14/2023 2:28:18 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 14 تشرين الأول (بترا)- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم السبت، استشهاد طفل فلسطيني، متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال أمس الجمعة.
وأصيب الطفل محمد رفعت عدوان برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات عنيفة اندلعت في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
--(بترا)
م . ف/ ن ح/ ع ط
14/10/2023 19:27:21
MENAFN14102023000117011021ID1107240823
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