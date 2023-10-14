يديعوت أحرونوت: طائرات عسكرية أجلت دبلوماسيين من إسرائيل

يديعوت أحرونوت: طائرات عسكرية أجلت دبلوماسيين من إسرائيل
التاريخ
10/14/2023 2:28:18 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 تشرين الأول (بترا)- قالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن طائرات عسكرية من دول عدة أجلت دبلوماسيين ورعايا أجانب من إسرائيل عبر مطار بن غوريون.
--(بترا)
رصد / ف ق/ ن ح/ ع ط
14/10/2023 19:26:41
MENAFN14102023000117011021ID1107240822
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.