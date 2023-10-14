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رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي: تعرضنا لضربة مؤلمة

10/14/2023 2:28:16 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 14 تشرين الأول (بترا)- قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي،اليوم السبت، إن إسرائيل تعرضت لضربة مؤلمة .
وأضاف، في تصريحات لوسائل الإعلام ،لقد فشلنا في مهمتنا ولا خلاف في ذلك، وسنفحص أسباب الفشل وتعرضنا لضربة مؤلمة لكننا نركز على الرد الآن، مشيرا الى أن مصر لم تعط إسرائيل أي تحذير مسبق على الإطلاق بشأن هجوم حماس.
وقال هنغبي " أخطأت التقدير عندما قلت إن حماس لن تجرؤ على التحرك ضدنا لسنوات طويلة مضيفا إننا ملتزمون بإعادة الأسرى والمفقودين ومئات العائلات لا تعرف مصير أبنائها، وهدفنا هدف كبير لم يكن موجودا منذ عام 2007 وهو القضاء على حماس.
--(بترا)
رصد / ف ق/أز / ع ط
14/10/2023 19:25:57

MENAFN14102023000117011021ID1107240821

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