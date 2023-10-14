رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي: تعرضنا لضربة مؤلمة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 تشرين الأول (بترا)- قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي،اليوم السبت، إن إسرائيل تعرضت لضربة مؤلمة .
وأضاف، في تصريحات لوسائل الإعلام ،لقد فشلنا في مهمتنا ولا خلاف في ذلك، وسنفحص أسباب الفشل وتعرضنا لضربة مؤلمة لكننا نركز على الرد الآن، مشيرا الى أن مصر لم تعط إسرائيل أي تحذير مسبق على الإطلاق بشأن هجوم حماس.
وقال هنغبي " أخطأت التقدير عندما قلت إن حماس لن تجرؤ على التحرك ضدنا لسنوات طويلة مضيفا إننا ملتزمون بإعادة الأسرى والمفقودين ومئات العائلات لا تعرف مصير أبنائها، وهدفنا هدف كبير لم يكن موجودا منذ عام 2007 وهو القضاء على حماس.
--(بترا)
رصد / ف ق/أز / ع ط
14/10/2023 19:25:57
MENAFN14102023000117011021ID1107240821
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