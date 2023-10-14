لبنان: قتيلان في قصف إسرائيلي على بلدة شبعا الحدودية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 14 تشرين الأول( بترا)- قتل مواطنان لبنانيان، مساء اليوم السبت، في قصف استهدف بلدة شبعا اللبنانية المتاخمة لمزارع شبعا اللبنانية التي تحتلها إسرائيل.
وقال مصدر امني لبناني إن القصف الإسرائيلي على بلدة شبعا أدى إلى مقتل المواطن خليل اسعد علي هاشم وزوجته رباب حسين العاكوم، في منطقة شعب القلب، بعد إصابة منزلهما بقذيفة مباشرة من قبل الجيش الإسرائيلي .
وأعلن "حزب الله"، في بيان أنه هاجم مُجدداً مركزًا للمراقبة والرصد تابعًا لقوات الاحتلال الإسرائيلية في بركة النقار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وتم إصابة المركز وتدمير تجهيزاته الفنية والتقنية".
--(بترا)
ف ج/أز/ ع ط
14/10/2023 19:23:18
MENAFN14102023000117011021ID1107240820
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