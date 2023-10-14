لبنان: قتيلان في قصف إسرائيلي على بلدة شبعا الحدودية

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت 14 تشرين الأول( بترا)- قتل مواطنان لبنانيان، مساء اليوم السبت، في قصف استهدف بلدة شبعا اللبنانية المتاخمة لمزارع شبعا اللبنانية التي تحتلها إسرائيل.

وقال مصدر امني لبناني إن القصف الإسرائيلي على بلدة شبعا أدى إلى مقتل المواطن خليل اسعد علي هاشم وزوجته رباب حسين العاكوم، في منطقة شعب القلب، بعد إصابة منزلهما بقذيفة مباشرة من قبل الجيش الإسرائيلي .

وأعلن "حزب الله"، في بيان أنه هاجم مُجدداً مركزًا ‏للمراقبة والرصد تابعًا لقوات الاحتلال الإسرائيلية في بركة النقار في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة، وتم إصابة المركز وتدمير تجهيزاته الفنية والتقنية".

--(بترا)

ف ج/أز/ ع ط

14/10/2023 19:23:18