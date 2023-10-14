حزب التكامل الوطني يدعو للتصدي لمخططات تهجير الفلسطينيين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 تشرين الأول (بترا)- دعا حزب التكامل الوطني، اليوم السبت، إلى التصدي بحزم لإفشال مخططات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان أصدره الحزب عقب اجتماع لمكتبه السياسي عقده اليوم، برئاسة الأمين العام للحزب النائب فايز بصبوص لمناقشة آخر التطورات في قطاع غزة،

وأكد البيان، أن الشعب الفلسطيني يتعرض الى إبادة جماعية استهدفت البشر والحجر، وأن قوات الاحتلال ارتكبت بحقهم أبشع أشكال المجازر.

وحذر من التداعيات الخطير لمخططات قوات الاحتلال لاجتياح قطاع غزة بريا، مؤكدا أن هذه الخطوة ستشعل النار في الإقليم، ولن تحقق أهدافها بتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وقال إن وقوف الدول الغربية بشكل غير عادل وانحيازها الشامل مع إسرائيل، يكشف زيف مواقف هذه الدول التي كانت تؤكد حرصها على حقوق الإنسان ورفض التطهير العرقي، ودعم حل الدولتين.

وأضاف أن عملية طوفان الأقصى كشفت عمق أزمة جيش الاحتلال وعدم قدرته على المواجه المباشرة وتخبط قياداته العسكرية والمدنية.

--(بترا)

ن ح/ ع ط

14/10/2023 19:17:14