حزب التكامل الوطني يدعو للتصدي لمخططات تهجير الفلسطينيين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 تشرين الأول (بترا)- دعا حزب التكامل الوطني، اليوم السبت، إلى التصدي بحزم لإفشال مخططات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
جاء ذلك في بيان أصدره الحزب عقب اجتماع لمكتبه السياسي عقده اليوم، برئاسة الأمين العام للحزب النائب فايز بصبوص لمناقشة آخر التطورات في قطاع غزة،
وأكد البيان، أن الشعب الفلسطيني يتعرض الى إبادة جماعية استهدفت البشر والحجر، وأن قوات الاحتلال ارتكبت بحقهم أبشع أشكال المجازر.
وحذر من التداعيات الخطير لمخططات قوات الاحتلال لاجتياح قطاع غزة بريا، مؤكدا أن هذه الخطوة ستشعل النار في الإقليم، ولن تحقق أهدافها بتهجير الفلسطينيين من أرضهم.
وقال إن وقوف الدول الغربية بشكل غير عادل وانحيازها الشامل مع إسرائيل، يكشف زيف مواقف هذه الدول التي كانت تؤكد حرصها على حقوق الإنسان ورفض التطهير العرقي، ودعم حل الدولتين.
وأضاف أن عملية طوفان الأقصى كشفت عمق أزمة جيش الاحتلال وعدم قدرته على المواجه المباشرة وتخبط قياداته العسكرية والمدنية.
--(بترا)
ن ح/ ع ط
14/10/2023 19:17:14
MENAFN14102023000117011021ID1107240819
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