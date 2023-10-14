البرلمان العربي يطالب بوقف حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال ضد الفلسطيني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 14 تشرين الأول (بترا)-طالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والحاسم لوقف حرب الإبادة الجماعية التي تقوم بها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، ورفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح بإدخال المساعدات الطبية والغذائي.
جاء ذلك في كلمة رئيس البرلمان العربي التي القاها خلال ترؤسه أعمال الجلسة الأولى من دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثالث التي عقدت، اليوم السبت، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.
ووصف رئيس البرلمان العربي إصرار سلطات الاحتلال على التهجير القسري لسكان قطاع غزة، وتهديد حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وعوائلهم وقطع الماء والكهرباء والخدمات، بجرائم الحرب من الدرجة الأولى.
--(بترا)
ن ا/أز/ ع ط
14/10/2023 19:15:13
MENAFN14102023000117011021ID1107240818
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