البرلمان العربي يطالب بوقف حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال ضد الفلسطيني

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 14 تشرين الأول (بترا)-طالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والحاسم لوقف حرب الإبادة الجماعية التي تقوم بها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، ورفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح بإدخال المساعدات الطبية والغذائي.

جاء ذلك في كلمة رئيس البرلمان العربي التي القاها خلال ترؤسه أعمال الجلسة الأولى من دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثالث التي عقدت، اليوم السبت، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

ووصف رئيس البرلمان العربي إصرار سلطات الاحتلال على التهجير القسري لسكان قطاع غزة، وتهديد حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وعوائلهم وقطع الماء والكهرباء والخدمات، بجرائم الحرب من الدرجة الأولى.

--(بترا)





ن ا/أز/ ع ط

14/10/2023 19:15:13