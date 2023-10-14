مقررة أممية تحذر من التطهير العرقي للفلسطينيين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 14 تشرين الأول (بترا)- حذرت المقررة الخاصة المعنية بوضع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، فرانشيسكا ألبانيز، اليوم السبت، من "تعرض الفلسطينيين لخطر جسيم للتطهير العرقي الجماعي.
ودعت ألبانيز في بيان صحفي المجتمع الدولي إلى التوسط بشكل عاجل لوقف إطلاق النار بين حماس والقوات الإسرائيلية.
وقالت ان هناك خطر جسيم بأن ما نشهده قد يكون تكرارا للنكبة عام 1948، والنكسة عام 1967، ولكن على نطاق أوسع. يتعين على المجتمع الدولي فعل كل شيء لمنع حدوث ذلك مرة أخرى".
واضافت ان مسؤولين إسرائيليين "دعوا علنا إلى نكبة أخرى، وهي التي أسفرت بين عامي 1947 و1949 عن طرد أكثر من 750 ألف فلسطيني من بيوتهم وأراضيهم أثناء الأعمال العدائية التي أدت إلى إنشاء دولة إسرائيل، فيما أدت النكسة إلى احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967 بما شرد 350 ألف فلسطيني".
وقالت المقررة الخاصة إن "إسرائيل قامت بالفعل بالتطهير العرقي الجماعي للفلسطينيين تحت ضباب الحرب. ومرة أخرى باسم الدفاع عن النفس، تسعى لتبرير ما قد يصل إلى التطهير العرقي".
-- (بترا)
م د/أز/ ع ط
14/10/2023 19:06:26
MENAFN14102023000117011021ID1107240817
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