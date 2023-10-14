مقررة أممية تحذر من التطهير العرقي للفلسطينيين

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 14 تشرين الأول (بترا)- حذرت المقررة الخاصة المعنية بوضع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، فرانشيسكا ألبانيز، اليوم السبت، من "تعرض الفلسطينيين لخطر جسيم للتطهير العرقي الجماعي.

ودعت ألبانيز في بيان صحفي المجتمع الدولي إلى التوسط بشكل عاجل لوقف إطلاق النار بين حماس والقوات الإسرائيلية.

وقالت ان هناك خطر جسيم بأن ما نشهده قد يكون تكرارا للنكبة عام 1948، والنكسة عام 1967، ولكن على نطاق أوسع. يتعين على المجتمع الدولي فعل كل شيء لمنع حدوث ذلك مرة أخرى".

واضافت ان مسؤولين إسرائيليين "دعوا علنا إلى نكبة أخرى، وهي التي أسفرت بين عامي 1947 و1949 عن طرد أكثر من 750 ألف فلسطيني من بيوتهم وأراضيهم أثناء الأعمال العدائية التي أدت إلى إنشاء دولة إسرائيل، فيما أدت النكسة إلى احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967 بما شرد 350 ألف فلسطيني".

وقالت المقررة الخاصة إن "إسرائيل قامت بالفعل بالتطهير العرقي الجماعي للفلسطينيين تحت ضباب الحرب. ومرة أخرى باسم الدفاع عن النفس، تسعى لتبرير ما قد يصل إلى التطهير العرقي".

-- (بترا)

م د/أز/ ع ط

14/10/2023 19:06:26