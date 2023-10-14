مصر وتركيا تؤكدان أهمية تجاوز آثار الحرب على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 14 تشربن الأول (بترا)- أكدت مصر وتركيا وجود رؤية مشتركة بينهما لأهمية العمل على تجاوز الآثار الإنسانية للحرب على سكان غزة وأهمية احتواء هذا الصراع وعدم تعرض المدنيين للخطر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي مشترك عقده وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم السبت،مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في ختام مباحثاتهما بالقاهرة.

وأوضح شكري أن التطورات الحالية في قطاع غزة استحوذت على جزء كبير من المباحثات مع وزير الخارجية التركي، مؤكدا وجود إرادة سياسية للارتقاء بالعلاقات والإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جهته أوضح وزير خارجية تركيا أن بلاده ومصر تتقاسمان الأدوار في دعم القضية الفلسطينية، موضحا أن الاتفاق المصري التركي يرتكز على ضرورة حل الأزمة عبر حل الدولتين ، والتزام إسرائيل بالقانوني والدولي ومنع توسع الاشتباكات جغرافيا

--(بترا)

ان/أز/ ع ط

14/10/2023 19:03:14