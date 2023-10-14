مصر وتركيا تؤكدان أهمية تجاوز آثار الحرب على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 14 تشربن الأول (بترا)- أكدت مصر وتركيا وجود رؤية مشتركة بينهما لأهمية العمل على تجاوز الآثار الإنسانية للحرب على سكان غزة وأهمية احتواء هذا الصراع وعدم تعرض المدنيين للخطر.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي مشترك عقده وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم السبت،مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في ختام مباحثاتهما بالقاهرة.
وأوضح شكري أن التطورات الحالية في قطاع غزة استحوذت على جزء كبير من المباحثات مع وزير الخارجية التركي، مؤكدا وجود إرادة سياسية للارتقاء بالعلاقات والإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
من جهته أوضح وزير خارجية تركيا أن بلاده ومصر تتقاسمان الأدوار في دعم القضية الفلسطينية، موضحا أن الاتفاق المصري التركي يرتكز على ضرورة حل الأزمة عبر حل الدولتين ، والتزام إسرائيل بالقانوني والدولي ومنع توسع الاشتباكات جغرافيا
--(بترا)
ان/أز/ ع ط
14/10/2023 19:03:14
MENAFN14102023000117011021ID1107240816
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