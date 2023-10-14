المنتخبات الوطنية تشارك في 4 رياضات بالألعاب البارالمبية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 تشرين الأول (بترا)- توجهت البعثة الأردنية، اليوم السبت إلى مدينة هانغتشو الصينية للمشاركة في النسخة الرابعة من دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية التي ستقام من 22 إلى 28 الشهر الحالي.
وستشارك البعثة الأردنية البارالمبية في آسياد هانغتشو بـ 4 رياضات هي: رفع الأثقال، وكرة الهدف، وألعاب القوى، وكرة الطاولة.
وقال رئيس البعثة ابراهيم الحليق، إن منتخباتنا الوطنية المشاركة في آسياد هانغتشو رفعت خلال الأسابيع الماضية من وتيرة تحضيراتها للوصول إلى الجاهزية الفنية المطلوبة للتنافس في الدورة المقبلة.
وأضاف:"نعتز بجهود الأجهزة الفنية وأبطالنا وبطلاتنا وحرصهم على تمثيل الأردن بأفضل صورة في آسياد هانغتشو، مشيرا إلى التطلع إلى حصد الإنجازات والصعود إلى منصات التتويج.
وتتطلع البعثة الأردنية البارالمبية إلى تحقيق أفضل الإنجازات خلال مشاركتها في آسياد هانغتشو التي ستكون محطة استعدادية مهمة قبيل المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية التي ستحتضنها العاصمة الفرنسية باريس العام المقبل.
وتسجل اللجنة البارالمبية الأردنية مشاركتها الرابعة في الألعاب الآسيوية البارالمبية إذ نجحت في النسخ الثلاث الماضية في نيل 17 ميدالية ملونة من بينها 5 ذهبيات، و6 فضيات، و6 برونزيات.
--(بترا)
خ خ/ ن ح/ ع ط
14/10/2023 18:43:59
MENAFN14102023000117011021ID1107240815
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.