المنتخبات الوطنية تشارك في 4 رياضات بالألعاب البارالمبية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 تشرين الأول (بترا)- توجهت البعثة الأردنية، اليوم السبت إلى مدينة هانغتشو الصينية للمشاركة في النسخة الرابعة من دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية التي ستقام من 22 إلى 28 الشهر الحالي.

وستشارك البعثة الأردنية البارالمبية في آسياد هانغتشو بـ 4 رياضات هي: رفع الأثقال، وكرة الهدف، وألعاب القوى، وكرة الطاولة.

وقال رئيس البعثة ابراهيم الحليق، إن منتخباتنا الوطنية المشاركة في آسياد هانغتشو رفعت خلال الأسابيع الماضية من وتيرة تحضيراتها للوصول إلى الجاهزية الفنية المطلوبة للتنافس في الدورة المقبلة.

وأضاف:"نعتز بجهود الأجهزة الفنية وأبطالنا وبطلاتنا وحرصهم على تمثيل الأردن بأفضل صورة في آسياد هانغتشو، مشيرا إلى التطلع إلى حصد الإنجازات والصعود إلى منصات التتويج.

وتتطلع البعثة الأردنية البارالمبية إلى تحقيق أفضل الإنجازات خلال مشاركتها في آسياد هانغتشو التي ستكون محطة استعدادية مهمة قبيل المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية التي ستحتضنها العاصمة الفرنسية باريس العام المقبل.

وتسجل اللجنة البارالمبية الأردنية مشاركتها الرابعة في الألعاب الآسيوية البارالمبية إذ نجحت في النسخ الثلاث الماضية في نيل 17 ميدالية ملونة من بينها 5 ذهبيات، و6 فضيات، و6 برونزيات.

--(بترا)

خ خ/ ن ح/ ع ط

14/10/2023 18:43:59