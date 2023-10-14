استشهاد 25 فلسطينيا في مخيم الشاطئ

عمان 14تشرين الأول (بترا)- استشهد 25 فلسطينيا اليوم السبت، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمخيم الشاطئ غرب قطاع غزة. وقالت مصادر فلسطينية إن القصف أدى أيضا إلى إصابة أكثر من 100 شخصا على الأقل. --(بترا) رصد / ف ق/ع ط 14/10/2023 18:28:00

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