استشهاد 25 فلسطينيا في مخيم الشاطئ

استشهاد 25 فلسطينيا في مخيم الشاطئ
التاريخ
10/14/2023 2:28:11 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14تشرين الأول (بترا)- استشهد 25 فلسطينيا اليوم السبت، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمخيم الشاطئ غرب قطاع غزة.
وقالت مصادر فلسطينية إن القصف أدى أيضا إلى إصابة أكثر من 100 شخصا على الأقل.
--(بترا)
رصد / ف ق/ع ط
14/10/2023 18:28:00
MENAFN14102023000117011021ID1107240814
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