وزير الخارجية السعودي: نرفض دعوات تهجير الفلسطينيين من غزة
التاريخ
10/14/2023 2:28:11 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 تشرين الأول (بترا)- أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، رفض المملكة القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة، معرباً عن إدانته لاستهداف المدنيين بأي شكل.
وبحسب وكالة واس الرسمية السعودية، دعا الوزير السعودي خلال لقائه نظيره الأميركي أنتوني بلينكن في الرياض، إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ومحيطها، ورفع الحصار عن القطاع تماشياً مع القانون الدولي، والعمل على ضمان دخول المساعدات الإنسانية الملحّة من غذاءٍ ودواء.
--(بترا)
رصد / ف ق/ ع ط
14/10/2023 18:27:12
MENAFN14102023000117011021ID1107240813
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