وزير الخارجية السعودي: نرفض دعوات تهجير الفلسطينيين من غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 تشرين الأول (بترا)- أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، رفض المملكة القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة، معرباً عن إدانته لاستهداف المدنيين بأي شكل.

وبحسب وكالة واس الرسمية السعودية، دعا الوزير السعودي خلال لقائه نظيره الأميركي أنتوني بلينكن في الرياض، إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ومحيطها، ورفع الحصار عن القطاع تماشياً مع القانون الدولي، والعمل على ضمان دخول المساعدات الإنسانية الملحّة من غذاءٍ ودواء.

--(بترا)

رصد / ف ق/ ع ط

14/10/2023 18:27:12