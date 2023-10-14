بيان من قوة يونيفيل بشأن مقتل صحفي في جنوب لبنان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 14 تشرين الأول (بترا)- قال بيان صدر عن القوة الأممية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) ان القوة شهدت بالأمس إطلاق نار كثيف عبر الخط الأزرق خلال فترة طويلة وعلى عدة نقاط.
وقالت البيان انه فيما "يتعلق بعلما الشعب، نعلم أن إسرائيل ضربت موقعًا يبعد حوالي 2.5 كلم عن القرية حوالي الساعة 5:20 مساءً. وسمع جنود حفظ السلام على بعد بضعة كيلومترات إطلاق نار وانفجارات بعد ذلك".
وبخصوص مسؤولية قتل وجرح الصحفيين قالت اليونيفيل "لا يمكننا في هذه المرحلة أن نقول على وجه اليقين كيف أصيبت مجموعة من الصحفيين الذين كانوا يغطون الأحداث، حيث قُتل أحدهم".
وأضافت القوة "إذا استمر الوضع في التصعيد، فمن المرجح أن نرى المزيد من هذه المآسي" معتبرة "إن أي خسارة في أرواح المدنيين هي مأساة ويجب منعها في جميع الأوقات".
وحثت القوة "الجميع على وقف إطلاق النار والسماح لنا، كقوات حفظ سلام، بالمساعدة في إيجاد الحلول" مشددة على ان " لا أحد يريد أن يرى المزيد من الناس يجرحون أو يقتلون".
-- (بترا)
م د/ ع ط
14/10/2023 18:15:49
MENAFN14102023000117011021ID1107240812
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