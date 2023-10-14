بيان من قوة يونيفيل بشأن مقتل صحفي في جنوب لبنان

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 14 تشرين الأول (بترا)- قال بيان صدر عن القوة الأممية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) ان القوة شهدت بالأمس إطلاق نار كثيف عبر الخط الأزرق خلال فترة طويلة وعلى عدة نقاط.

وقالت البيان انه فيما "يتعلق بعلما الشعب، نعلم أن إسرائيل ضربت موقعًا يبعد حوالي 2.5 كلم عن القرية حوالي الساعة 5:20 مساءً. وسمع جنود حفظ السلام على بعد بضعة كيلومترات إطلاق نار وانفجارات بعد ذلك".

وبخصوص مسؤولية قتل وجرح الصحفيين قالت اليونيفيل "لا يمكننا في هذه المرحلة أن نقول على وجه اليقين كيف أصيبت مجموعة من الصحفيين الذين كانوا يغطون الأحداث، حيث قُتل أحدهم".

وأضافت القوة "إذا استمر الوضع في التصعيد، فمن المرجح أن نرى المزيد من هذه المآسي" معتبرة "إن أي خسارة في أرواح المدنيين هي مأساة ويجب منعها في جميع الأوقات".

وحثت القوة "الجميع على وقف إطلاق النار والسماح لنا، كقوات حفظ سلام، بالمساعدة في إيجاد الحلول" مشددة على ان " لا أحد يريد أن يرى المزيد من الناس يجرحون أو يقتلون".

-- (بترا)

م د/ ع ط

14/10/2023 18:15:49