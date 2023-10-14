Saturday, 14 October 2023 11:43 GMT

روسيا : مقتل 16 روسيا يحملون الجنسية الإسرائيلية بالهجوم الفلسطيني على غلاف غزة

10/14/2023 2:28:10 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 14 تشرين الأول (بترا) -أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، عن مقتل 16 مواطنا روسيا يحملون الجنسية الإسرائيلية وفقدان 8 آخرين خلال هجوم الفصائل الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة.
وقالت الخارجية الروسية في بيان صحفي اليوم ان روسيا واحدا على الأقل بين الأسرى الذين تحتجزهم الفصائل الفلسطينية في غزة.
--(بترا )
ع ط
14/10/2023 18:11:27

MENAFN14102023000117011021ID1107240811

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث