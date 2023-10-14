روسيا : مقتل 16 روسيا يحملون الجنسية الإسرائيلية بالهجوم الفلسطيني على غلاف غزة

روسيا : مقتل 16 روسيا يحملون الجنسية الإسرائيلية بالهجوم الفلسطيني على غلاف غزة
التاريخ
10/14/2023 2:28:10 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 14 تشرين الأول (بترا) -أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، عن مقتل 16 مواطنا روسيا يحملون الجنسية الإسرائيلية وفقدان 8 آخرين خلال هجوم الفصائل الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة.
وقالت الخارجية الروسية في بيان صحفي اليوم ان روسيا واحدا على الأقل بين الأسرى الذين تحتجزهم الفصائل الفلسطينية في غزة.
--(بترا )
ع ط
14/10/2023 18:11:27
MENAFN14102023000117011021ID1107240811
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