روسيا : مقتل 16 روسيا يحملون الجنسية الإسرائيلية بالهجوم الفلسطيني على غلاف غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 14 تشرين الأول (بترا) -أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، عن مقتل 16 مواطنا روسيا يحملون الجنسية الإسرائيلية وفقدان 8 آخرين خلال هجوم الفصائل الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة.

وقالت الخارجية الروسية في بيان صحفي اليوم ان روسيا واحدا على الأقل بين الأسرى الذين تحتجزهم الفصائل الفلسطينية في غزة.

--(بترا )

ع ط

14/10/2023 18:11:27