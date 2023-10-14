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قطر تعلن رفضها محاولات التهجير القسري لسكان غزّة

10/14/2023 2:28:09 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الدوحة 14 تشرين الأول (بترا)- أعلنت قطر رفضها القاطع لمحاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من قطاع غزة.
وحذرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم السبت، من خطورة اتخاذ سياسة العقاب الجماعي بما في ذلك دعوات إخلاء شمال قطاع غزة من السكان، داعية إلى رفع الحصار عن القطاع وتوفير الحماية التامة للمدنيين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
واعتبرت أن إجبار المدنيين على النزوح أو اللجوء إلى دول الجوار يمثل انتهاكا للقوانين الدولية، ومن شأنه أن يفاقم من آثار المواجهات الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويضاعف معاناة الشعب الفلسطيني.
وحثت البيان، المجتمع الدولي على التحرك العاجل لفتح ممرات إنسانية تسمح للمنظمات الدولية بإدخال المساعدات الطبية والغذائية إلى غزة، وإجلاء المصابين من المدنيين.
وأكدت الخارجية القطرية أن الضمانة الوحيدة لتحقيق سلام مستدام في المنطقة هي الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يضمن إعادة الحقوق للشعب الفلسطيني، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
--(بترا)
ف ف / ن ح/ ع ط
14/10/2023 18:06:57

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