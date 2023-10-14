مظاهرات في دول أوروبية وعربية تضامنا مع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 تشرين الأول (بترا)- شهدت دول أوروبية وعربية، اليوم السبت، مظاهرات ووقفات تضامنية رفضا للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
وفي إسبانيا شهدت مدينة برشلونة اعتصاما واسعا لدعم صمود الشعب الفلسطيني، وتنديدا بالصمت الدولي تجاه جرائم قوات الاحتلال في غزة التي راح ضحيتها مئات النساء والأطفال.
و في هولندا نظمت مظاهرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني في مدن روتردام، ولايدن، ودينهاخ ،وخروننغن، رفع المشاركون خلالها الأعلام الفلسطينية دعما ومساندة لأهل غزة والضفة الغربية المحتلة.
وفي تركيا تجمع مئات الأشخاص في ساحة مسجد الفاتح بإسطنبول تلبية لدعوة جمعية شباب الأناضول ووقف الشباب الوطني دعماً لـ "طوفان الأقصى"، كما احتشد مئات الأتراك أمام السفارة الإسرائيلية، مردّدين هتافات مؤيدة لفلسطين ولكفاح شعبها.
وفي الكويت جرت وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في ساحة الإرادة ودعا اتحاد الجمعيات والمبرّات الخيرية الكويتية، جميع الجمعيات والمبرات الخيرية في البلاد، إلى دعم ومساندة الشعب الفلسطيني إغاثيا وإنسانيا.
وفي المغرب دعت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين إلى وقفة أمام البرلمان مساء اليوم السبت، دعما وتضامنا مع الشعب الفلسطيني.
--(بترا)
رصد / ف ق
14/10/2023 17:55:49
MENAFN14102023000117011021ID1107240809
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.