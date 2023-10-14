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مظاهرات في دول أوروبية وعربية تضامنا مع غزة

10/14/2023 2:28:09 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 14 تشرين الأول (بترا)- شهدت دول أوروبية وعربية، اليوم السبت، مظاهرات ووقفات تضامنية رفضا للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
وفي إسبانيا شهدت مدينة برشلونة اعتصاما واسعا لدعم صمود الشعب الفلسطيني، وتنديدا بالصمت الدولي تجاه جرائم قوات الاحتلال في غزة التي راح ضحيتها مئات النساء والأطفال.
و في هولندا نظمت مظاهرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني في مدن روتردام، ولايدن، ودينهاخ ،وخروننغن، رفع المشاركون خلالها الأعلام الفلسطينية دعما ومساندة لأهل غزة والضفة الغربية المحتلة.
وفي تركيا تجمع مئات الأشخاص في ساحة مسجد الفاتح بإسطنبول تلبية لدعوة جمعية شباب الأناضول ووقف الشباب الوطني دعماً لـ "طوفان الأقصى"، كما احتشد مئات الأتراك أمام السفارة الإسرائيلية، مردّدين هتافات مؤيدة لفلسطين ولكفاح شعبها.
وفي الكويت جرت وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في ساحة الإرادة ودعا اتحاد الجمعيات والمبرّات الخيرية الكويتية، جميع الجمعيات والمبرات الخيرية في البلاد، إلى دعم ومساندة الشعب الفلسطيني إغاثيا وإنسانيا.
وفي المغرب دعت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين إلى وقفة أمام البرلمان مساء اليوم السبت، دعما وتضامنا مع الشعب الفلسطيني.
--(بترا)
رصد / ف ق
14/10/2023 17:55:49

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