انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 تشرين الأول(بترا)- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان، بنسبة 1.53بالمئة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2433 نقطة.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في البورصة خلال الأسبوع الماضي نحو 5.3 مليون دينار، مقارنة بـ 5.3 ملايين دينار الأسبوع السابق، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي 26.5 مليون دينار، بـ 26.4 مليون دينار للأسبوع السابق.

فيما بلغ الأسهم المتداولة الأسبوع الماضي 29.6 مليون سهم، نُفذت من خلال 14505 صفقات.

--(بترا)

رش/ ن ح/ف ق

14/10/2023 17:43:53