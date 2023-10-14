انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان

انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان
التاريخ
10/14/2023 2:28:08 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 تشرين الأول(بترا)- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان، بنسبة 1.53بالمئة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2433 نقطة.
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في البورصة خلال الأسبوع الماضي نحو 5.3 مليون دينار، مقارنة بـ 5.3 ملايين دينار الأسبوع السابق، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي 26.5 مليون دينار، بـ 26.4 مليون دينار للأسبوع السابق.
فيما بلغ الأسهم المتداولة الأسبوع الماضي 29.6 مليون سهم، نُفذت من خلال 14505 صفقات.
--(بترا)
رش/ ن ح/ف ق
14/10/2023 17:43:53
MENAFN14102023000117011021ID1107240808
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