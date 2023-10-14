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مظاهرة في تل أبيب تطالب بإقالة نتنياهو

10/14/2023 2:28:07 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 14 تشرين الأول (بترا)- تظاهر عشرات الإسرائيليين أمام مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والإفراج عن الأسرى في غزة.
وبحسب قناة 12 العبرية، أكدت القوات الجوية الإسرائيلية أنها تواصل الهجوم على مواقع في جنوب لبنان ردا على إطلاق 30 قذيفة هاون باتجاه إسرائيل.
--(بترا)
رصد /ف ق
14/10/2023 17:42:45

MENAFN14102023000117011021ID1107240807

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