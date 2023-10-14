مظاهرة في تل أبيب تطالب بإقالة نتنياهو

مظاهرة في تل أبيب تطالب بإقالة نتنياهو
التاريخ
10/14/2023 2:28:07 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 تشرين الأول (بترا)- تظاهر عشرات الإسرائيليين أمام مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والإفراج عن الأسرى في غزة.
وبحسب قناة 12 العبرية، أكدت القوات الجوية الإسرائيلية أنها تواصل الهجوم على مواقع في جنوب لبنان ردا على إطلاق 30 قذيفة هاون باتجاه إسرائيل.
--(بترا)
رصد /ف ق
14/10/2023 17:42:45
MENAFN14102023000117011021ID1107240807
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