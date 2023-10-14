البرلمان العربي يبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 14 تشرين الأول (بترا)- بحث البرلمان العربي، اليوم السبت، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأعرب البرلمان العربي عن تضامنه التام مع الشعب الفلسطيني في هذه اللحظة الفارقة التي تمر بها قضية العرب الأولى والمركزية، محذرا من خطورة الوضع الذي سيؤدي إلى تفجر الأوضاع في المنطقة، وسط صمت المجتمع الدولي إزاء ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي غير الإنسانية، وشنها حرب إبادة مفتوحة تستهدف المدنيين والنساء والأطفال والشيوخ الأبرياء.

وعقدت الجلسة بمقر الجامعة العربية في القاهرة برئاسة رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، وشارك فيها النائب على الخلايلة.

--(بترا)

ن ا/ ن ح

14/10/2023 17:37:32