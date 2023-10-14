البرلمان العربي يبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 14 تشرين الأول (بترا)- بحث البرلمان العربي، اليوم السبت، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأعرب البرلمان العربي عن تضامنه التام مع الشعب الفلسطيني في هذه اللحظة الفارقة التي تمر بها قضية العرب الأولى والمركزية، محذرا من خطورة الوضع الذي سيؤدي إلى تفجر الأوضاع في المنطقة، وسط صمت المجتمع الدولي إزاء ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي غير الإنسانية، وشنها حرب إبادة مفتوحة تستهدف المدنيين والنساء والأطفال والشيوخ الأبرياء.
وعقدت الجلسة بمقر الجامعة العربية في القاهرة برئاسة رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، وشارك فيها النائب على الخلايلة.
--(بترا)
ن ا/ ن ح
14/10/2023 17:37:32
MENAFN14102023000117011021ID1107240806
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