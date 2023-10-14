الآلاف يتظاهرون في لندن تضامنا مع سكان غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 14 تشرين الأول (بترا)- خرج آلاف الأشخاص اليوم السبت في وسط لندن في تظاهرة مؤيد للفلسطينيين.
وقالت صحيفة الاندبندنت اليوم، أن حشوداً ضخمة تجمعت في وسط لندن بالقرب من مقر هيئة البي بي سي) في مسيرة خلال الصباح، قبل تظاهرة عصرا بالقرب من مقر البرلمان البريطاني ومقر الحكومة البريطانية.
وأضافت الصحيفة أن نحو 50 ألف شخص شاركوا بالمسيرة، حسبما يقول المنظمون، وقد نشرت الشرطة البريطانية أكثر من 1000 عنصر من أفراد الشرطة.
وظهر المتظاهرون في الصور وهم يحملون الأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها "فلسطين حرة"، و"أوقفوا المجزرة" و"العقوبات لإسرائيل".
وقالت الصحيفة أيضاً أن متظاهرين خرجوا أيضا في مدن ليفربول ونيوكاسل وبريستول ومانشستر دعما للفلسطينيين، مشيرة إلى المظاهرات تأتي في الوقت الذي حذرت فيه الأمم المتحدة من أن أكثر من مليوني شخص معرضون لخطر الموت عطشا في غزة.
--(بترا)
رش/ف ق
14/10/2023 17:36:21
MENAFN14102023000117011021ID1107240805
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