الآلاف يتظاهرون في لندن تضامنا مع سكان غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 14 تشرين الأول (بترا)- خرج آلاف الأشخاص اليوم السبت في وسط لندن في تظاهرة مؤيد للفلسطينيين.

وقالت صحيفة الاندبندنت اليوم، أن حشوداً ضخمة تجمعت في وسط لندن بالقرب من مقر هيئة البي بي سي) في مسيرة خلال الصباح، قبل تظاهرة عصرا بالقرب من مقر البرلمان البريطاني ومقر الحكومة البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن نحو 50 ألف شخص شاركوا بالمسيرة، حسبما يقول المنظمون، وقد نشرت الشرطة البريطانية أكثر من 1000 عنصر من أفراد الشرطة.

وظهر المتظاهرون في الصور وهم يحملون الأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها "فلسطين حرة"، و"أوقفوا المجزرة" و"العقوبات لإسرائيل".

وقالت الصحيفة أيضاً أن متظاهرين خرجوا أيضا في مدن ليفربول ونيوكاسل وبريستول ومانشستر دعما للفلسطينيين، مشيرة إلى المظاهرات تأتي في الوقت الذي حذرت فيه الأمم المتحدة من أن أكثر من مليوني شخص معرضون لخطر الموت عطشا في غزة.

--(بترا)

رش/ف ق

14/10/2023 17:36:21