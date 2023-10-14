كتائب القسام تقصف مطار اللد الدولي

عمان 14 تشرين الأول (بترا)- أعلنت كتائب القسام عن أنها قصفت مطار اللد الدولي برشقة صاروخية ردا على استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين في قطاع غزة. وقالت مصادر فلسطينية، إن صفارات الإنذار تدوي في بلدة يهود قرب مطار اللد شرق تل أبيب. --(بترا) رصد /ف ق 14/10/2023 17:32:09

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