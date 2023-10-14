كتائب القسام تقصف مطار اللد الدولي

كتائب القسام تقصف مطار اللد الدولي
التاريخ
10/14/2023 2:28:05 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 تشرين الأول (بترا)- أعلنت كتائب القسام عن أنها قصفت مطار اللد الدولي برشقة صاروخية ردا على استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين في قطاع غزة.
وقالت مصادر فلسطينية، إن صفارات الإنذار تدوي في بلدة يهود قرب مطار اللد شرق تل أبيب.
--(بترا)
رصد /ف ق
14/10/2023 17:32:09
MENAFN14102023000117011021ID1107240804
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