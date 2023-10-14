أبو الغيط يستقبل وزير خارجية تركيا ويؤكد ضرورة إغاثة سكان غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 14 تشرين الأول (بترا)- بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط اليوم السبت، مع وزير خارجية تركيا، "هاكان فيدان" تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، جمال رشدي، بان الطرفين اتفقا على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري وتوفير الإغاثة اللازمة للمدنيين في القطاع، من خلال توفير الممرات الآمنة في أسرع وقت ممكن وإدخال المساعدات الإنسانية للسكان الذين تزداد معاناتهم كل ساعة.
ونقل المتحدث عن أبو الغيط قوله: إن انفجار الوضع على هذا النحو الخطير يعد منطقيا في ضوء الانسداد السياسي وغياب أي أفق يمنح الفلسطينيين الأمل في الاستقلال وحياة طبيعية فضلا عن التقويض الممنهج لمقومات حل الدولتين.
--(بترا)
ن ا/ف ق
14/10/2023 17:27:27
MENAFN14102023000117011021ID1107240803
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