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أبو الغيط يستقبل وزير خارجية تركيا ويؤكد ضرورة إغاثة سكان غزة

10/14/2023 2:28:04 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 14 تشرين الأول (بترا)- بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط اليوم السبت، مع وزير خارجية تركيا، "هاكان فيدان" تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، جمال رشدي، بان الطرفين اتفقا على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري وتوفير الإغاثة اللازمة للمدنيين في القطاع، من خلال توفير الممرات الآمنة في أسرع وقت ممكن وإدخال المساعدات الإنسانية للسكان الذين تزداد معاناتهم كل ساعة.
ونقل المتحدث عن أبو الغيط قوله: إن انفجار الوضع على هذا النحو الخطير يعد منطقيا في ضوء الانسداد السياسي وغياب أي أفق يمنح الفلسطينيين الأمل في الاستقلال وحياة طبيعية فضلا عن التقويض الممنهج لمقومات حل الدولتين.
--(بترا)
ن ا/ف ق
14/10/2023 17:27:27

MENAFN14102023000117011021ID1107240803

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