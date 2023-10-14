الصحة العالمية تدعو إلى فتح المعابر مع غزة بشكل فوري

الصحة العالمية تدعو إلى فتح المعابر مع غزة بشكل فوري
التاريخ
10/14/2023 2:28:04 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 تشرين الأول (بترا)- دعا المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور أحمد المنظري، اليوم السبت، المجتمع الدولي إلى فتح المعابر مع غزة بشكل فوري لإدخال المعونات العاجلة.
وقال المنظري، إن المنظمة تنسق مع الجهات المصرية لفتح معبر رفح بشكل فوري، مشيرا إلى إجلاء مرضى الحالات الخطيرة من مستشفيات غزة بمثابة شهادة وفاة.
--(بترا)
رصد /ف ق
14/10/2023 17:20:58
MENAFN14102023000117011021ID1107240802
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