الصحة العالمية تدعو إلى فتح المعابر مع غزة بشكل فوري

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 تشرين الأول (بترا)- دعا المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور أحمد المنظري، اليوم السبت، المجتمع الدولي إلى فتح المعابر مع غزة بشكل فوري لإدخال المعونات العاجلة.

وقال المنظري، إن المنظمة تنسق مع الجهات المصرية لفتح معبر رفح بشكل فوري، مشيرا إلى إجلاء مرضى الحالات الخطيرة من مستشفيات غزة بمثابة شهادة وفاة.

--(بترا)

رصد /ف ق

14/10/2023 17:20:58