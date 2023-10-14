النابلسي:مشاركة الشباب سياسيا عامل أساسي في التغيير

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 14 تشرين الأول (بترا) علي فريحات- أكد وزير الشباب محمد النابلسي، أن مشاركة الشباب في الحياة السياسية عامل أساسي في التغيير وتعزيز دورهم في صنع القرار.

جاء ذلك خلال مشاركته في حوارية عقدت في معسكر الحسين للشباب بمحافظة عجلون ضمن المعسكر التدريبي "الشباب والانتخابات أنت التغيير في 2024" الذي نظمته وزارة الشباب بالشراكة مع مركز القدس للدراسات السياسية.

وقال النابلسي، إن وزارة الشباب وضعت جدولا زمنيا ضمن الخطة الوطنية لترجمة رؤية التحديث السياسي يتضمن برامج توعوية حول قانوني الانتخاب والأحزاب، ومحاكاة العملية الانتخابية والحزبية تنفذها بالشراكة مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية والهيئة المستقلة للانتخاب.

وأضاف أن التمكين السياسي محور رئيس ضمن محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب وينبثق من خلاله برامج تعنى في تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية تنفذها الوزارة في مديريات الشباب والمراكز الشبابية في كافة محافظات المملكة.

بدوره، أشار مدير مركز القدس للدراسات عريب الرنتاوي إلى أهمية مشاركة الشباب بالحياة السياسية لأنهم الأقدر على إحداث التغيير.

وتضمنت فعاليات المعسكر الذي أقيم على مدار 3 أيام جلسات تدريبية حول مفاهيم الديمقراطية والمواطنة ومبادئها، ومفهوم التعددية والمشاركة بالحياة العامة إلى جانب التعريف بتاريخ الحياة الحزبية في الأردن وخارطة الأحزاب السياسية في واتجاهاتها الفكرية، والتعريف بالتعديلات على قانوني الأحزاب السياسية والانتخاب، وفرص مشاركة الشباب في ظل التعديلات ومشاركة المرأة في الأحزاب، والعمل الحزبي في الجامعات.

--(بترا)





ع.ف/ ن ح/ف ق

14/10/2023 17:12:40