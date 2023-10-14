النابلسي:مشاركة الشباب سياسيا عامل أساسي في التغيير

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون 14 تشرين الأول (بترا) علي فريحات- أكد وزير الشباب محمد النابلسي، أن مشاركة الشباب في الحياة السياسية عامل أساسي في التغيير وتعزيز دورهم في صنع القرار.
جاء ذلك خلال مشاركته في حوارية عقدت في معسكر الحسين للشباب بمحافظة عجلون ضمن المعسكر التدريبي "الشباب والانتخابات أنت التغيير في 2024" الذي نظمته وزارة الشباب بالشراكة مع مركز القدس للدراسات السياسية.
وقال النابلسي، إن وزارة الشباب وضعت جدولا زمنيا ضمن الخطة الوطنية لترجمة رؤية التحديث السياسي يتضمن برامج توعوية حول قانوني الانتخاب والأحزاب، ومحاكاة العملية الانتخابية والحزبية تنفذها بالشراكة مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية والهيئة المستقلة للانتخاب.
وأضاف أن التمكين السياسي محور رئيس ضمن محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب وينبثق من خلاله برامج تعنى في تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية تنفذها الوزارة في مديريات الشباب والمراكز الشبابية في كافة محافظات المملكة.
بدوره، أشار مدير مركز القدس للدراسات عريب الرنتاوي إلى أهمية مشاركة الشباب بالحياة السياسية لأنهم الأقدر على إحداث التغيير.
وتضمنت فعاليات المعسكر الذي أقيم على مدار 3 أيام جلسات تدريبية حول مفاهيم الديمقراطية والمواطنة ومبادئها، ومفهوم التعددية والمشاركة بالحياة العامة إلى جانب التعريف بتاريخ الحياة الحزبية في الأردن وخارطة الأحزاب السياسية في واتجاهاتها الفكرية، والتعريف بالتعديلات على قانوني الأحزاب السياسية والانتخاب، وفرص مشاركة الشباب في ظل التعديلات ومشاركة المرأة في الأحزاب، والعمل الحزبي في الجامعات.
--(بترا)
ع.ف/ ن ح/ف ق
14/10/2023 17:12:40
MENAFN14102023000117011021ID1107240801
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