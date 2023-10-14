بايدن: نعمل على استئناف تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة

بايدن: نعمل على استئناف تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة
التاريخ
10/14/2023 2:28:03 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 تشرين الأول (بترا)- قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم السبت، إن واشنطن تعمل مع الاردن ومصر والأمم المتحدة لاستئناف تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة واحترام قوانين الحرب.
وبحسب شبكة الأخبار الأميركية (cnn)، أضاف بايدن أنه يسعى لتخفيف العواقب الإنسانية الناجمة عن عملية طوفان الاقصى.
--(بترا)
رصد / ف ق
14/10/2023 17:09:57
MENAFN14102023000117011021ID1107240800
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