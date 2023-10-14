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بايدن: نعمل على استئناف تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة

10/14/2023 2:28:03 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 14 تشرين الأول (بترا)- قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم السبت، إن واشنطن تعمل مع الاردن ومصر والأمم المتحدة لاستئناف تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة واحترام قوانين الحرب.
وبحسب شبكة الأخبار الأميركية (cnn)، أضاف بايدن أنه يسعى لتخفيف العواقب الإنسانية الناجمة عن عملية طوفان الاقصى.
--(بترا)
رصد / ف ق
14/10/2023 17:09:57

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