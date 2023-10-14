استشهاد 10 مسعفين وتدمير 23 سيارة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 تشرين الأول (بترا)- قالت مصادر فلسطينية في غزة، اليوم السبت، إن 10 مسعفين استشهدوا وأصيب 27 آخرون جراء استهدافهم بشكل مباشر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب المصادر، فأن قوات الاحتلال دمرت 23 سيارة إسعاف منذ بدء العدوان وقصفت 15 مستشفى في قطاع غزة بشكل مباشر أو غير مباشر توقف اثنان منها عن الخدمة.

--(بترا)

رصد / ف ق

14/10/2023 17:07:27