استشهاد 10 مسعفين وتدمير 23 سيارة
التاريخ
10/14/2023 2:28:02 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 تشرين الأول (بترا)- قالت مصادر فلسطينية في غزة، اليوم السبت، إن 10 مسعفين استشهدوا وأصيب 27 آخرون جراء استهدافهم بشكل مباشر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب المصادر، فأن قوات الاحتلال دمرت 23 سيارة إسعاف منذ بدء العدوان وقصفت 15 مستشفى في قطاع غزة بشكل مباشر أو غير مباشر توقف اثنان منها عن الخدمة.
--(بترا)
رصد / ف ق
14/10/2023 17:07:27
MENAFN14102023000117011021ID1107240799
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