استشهاد 20 فلسطينيا في مخيم جباليا

عمان 14 تشرين الأول (بترا)- استشهد 20 فلسطينيا جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. وقالت مصادر فلسطينية، إن القصف أدى إلى إصابة أكثر من 80 فلسطينيا. --(بترا) رصد/ ن ح 14/10/2023 16:34:18

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