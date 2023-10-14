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استشهاد 20 فلسطينيا في مخيم جباليا

10/14/2023 2:28:02 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 14 تشرين الأول (بترا)- استشهد 20 فلسطينيا جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.
وقالت مصادر فلسطينية، إن القصف أدى إلى إصابة أكثر من 80 فلسطينيا.
--(بترا)
رصد/ ن ح
14/10/2023 16:34:18

MENAFN14102023000117011021ID1107240798

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