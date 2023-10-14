قصف مواقع إسرائيلية في تلال كفرشوبا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 تشرين الأول (بترا)- تجددت الاشتباكات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي في المناطق الحدودية ظهر اليوم السبت. وأفاد مصدر أمني لبناني بأن حزب الله قصف مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي في تلال ‎كفرشوبا اللبنانية المحتلة بهجمات صاروخية".

وقال المصدر لمراسل" بترا" في بيروت"، إنه جرى قصف مواقع: الرادار، ورويسات العلم، وزبدين والسماقة التابعة للجيش الإسرائيلي بالقذائف الصاروخية والمدفعية".

وتابع"ان القصف يطاول أطراف كفرشوبا والدخان يتصاعد من أحراج مزرعة بسطرا ومناطق مفتوحة داخل مزارع شبعا اللبنانية المحتلة".

--(بترا)

ف ج/ ن ح /ف ق

14/10/2023 16:28:47