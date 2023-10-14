قصف مواقع إسرائيلية في تلال كفرشوبا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 تشرين الأول (بترا)- تجددت الاشتباكات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي في المناطق الحدودية ظهر اليوم السبت. وأفاد مصدر أمني لبناني بأن حزب الله قصف مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بهجمات صاروخية".
وقال المصدر لمراسل" بترا" في بيروت"، إنه جرى قصف مواقع: الرادار، ورويسات العلم، وزبدين والسماقة التابعة للجيش الإسرائيلي بالقذائف الصاروخية والمدفعية".
وتابع"ان القصف يطاول أطراف كفرشوبا والدخان يتصاعد من أحراج مزرعة بسطرا ومناطق مفتوحة داخل مزارع شبعا اللبنانية المحتلة".
--(بترا)
ف ج/ ن ح /ف ق
14/10/2023 16:28:47
MENAFN14102023000117011021ID1107240797
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