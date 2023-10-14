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قصف مواقع إسرائيلية في تلال كفرشوبا

10/14/2023 2:28:00 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 14 تشرين الأول (بترا)- تجددت الاشتباكات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي في المناطق الحدودية ظهر اليوم السبت. وأفاد مصدر أمني لبناني بأن حزب الله قصف مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي في تلال ‎كفرشوبا اللبنانية المحتلة بهجمات صاروخية".
وقال المصدر لمراسل" بترا" في بيروت"، إنه جرى قصف مواقع: الرادار، ورويسات العلم، وزبدين والسماقة التابعة للجيش الإسرائيلي بالقذائف الصاروخية والمدفعية".
وتابع"ان القصف يطاول أطراف كفرشوبا والدخان يتصاعد من أحراج مزرعة بسطرا ومناطق مفتوحة داخل مزارع شبعا اللبنانية المحتلة".
--(بترا)
ف ج/ ن ح /ف ق
14/10/2023 16:28:47

MENAFN14102023000117011021ID1107240797

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