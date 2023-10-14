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السفير الخصاونة يقدم أوراق اعتماده لرئيس رومانيا

10/14/2023 2:28:00 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

بوخارست 14 تشرين الأول(بترا )-قدم السفير الاردني لدى جمهورية رومانيا الصديقة، معتز الخصاونة، أوراق اعتماده إلى الرئيس الروماني كلاوس يوهانس، سفيراً مفوضاً وفوق العادة معتمداً ومقيماً للمملكة لديها.
--(بترا)
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14/10/2023 16:01:25

MENAFN14102023000117011021ID1107240796

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