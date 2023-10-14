غرف الصناعة: فتح باب التبرعات لأهالي غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 تشرين الأول (بترا)- أعلنت غرف الصناعة في اجتماع طارئ لها، عقدته اليوم السبت، فتح باب التبرعات والدعم العيني للأشقاء في قطاع غزة، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية.

وأعلنت خلال اجتماعها في مبنى غرفة صناعة عمان، بحضور ممثلين لغرف صناعة عمان، إربد والزرقاء، عن وقفة تضامنية حاشدة مع الشعب الفلسطيني، ظهر يوم الاثنين المقبل.

وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، فتحي الجغبير، إن الدعم يأتي استكمالاً لحملة سابقة أطلقتها غرف الصناعة، لدعم صمود الأشقاء في قطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي .

وأكد أن مجالس إدارات الغرف قررت تجيير علاقاتها مع المؤسسات الاقتصادية العربية والدولية، لتشكيل لوبي ضاغط لوقف العدوان على الأشقاء في غزة والأراضي المحتلة، من خلال إظهار الصورة الحقيقية العدوان الذي يستهدف الإنسان الفلسطيني طفلا وامرأة ورجلا، سواء بالقتل المباشر أو من خلال منع تزويد القطاع بالماء والغذاء والكهرباء، وتدمير البنية بما فيها المستشفيات، والمدارس ودور العبادة.

وناشد جميع القطاعات الاقتصادية، المشاركة بتقديم المساعدات العينية والنقدية، على أن تكون مواد طويلة الأمد، مثل المستلزمات الطبية والدوائية والخيم والمنتجات الغذائية، وكل ما يلزم العائلات المنكوبة في قطاع غزة.

--(بترا)

ع ن/ن ح/ف ق

14/10/2023 15:57:56