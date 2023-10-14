غرف الصناعة: فتح باب التبرعات لأهالي غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 تشرين الأول (بترا)- أعلنت غرف الصناعة في اجتماع طارئ لها، عقدته اليوم السبت، فتح باب التبرعات والدعم العيني للأشقاء في قطاع غزة، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية.
وأعلنت خلال اجتماعها في مبنى غرفة صناعة عمان، بحضور ممثلين لغرف صناعة عمان، إربد والزرقاء، عن وقفة تضامنية حاشدة مع الشعب الفلسطيني، ظهر يوم الاثنين المقبل.
وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، فتحي الجغبير، إن الدعم يأتي استكمالاً لحملة سابقة أطلقتها غرف الصناعة، لدعم صمود الأشقاء في قطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي .
وأكد أن مجالس إدارات الغرف قررت تجيير علاقاتها مع المؤسسات الاقتصادية العربية والدولية، لتشكيل لوبي ضاغط لوقف العدوان على الأشقاء في غزة والأراضي المحتلة، من خلال إظهار الصورة الحقيقية العدوان الذي يستهدف الإنسان الفلسطيني طفلا وامرأة ورجلا، سواء بالقتل المباشر أو من خلال منع تزويد القطاع بالماء والغذاء والكهرباء، وتدمير البنية بما فيها المستشفيات، والمدارس ودور العبادة.
وناشد جميع القطاعات الاقتصادية، المشاركة بتقديم المساعدات العينية والنقدية، على أن تكون مواد طويلة الأمد، مثل المستلزمات الطبية والدوائية والخيم والمنتجات الغذائية، وكل ما يلزم العائلات المنكوبة في قطاع غزة.
--(بترا)
ع ن/ن ح/ف ق
14/10/2023 15:57:56
MENAFN14102023000117011021ID1107240795
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