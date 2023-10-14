أوقاف الأغوار الشمالية تحتفي بذكرى المولد النبوي الشريف

MENAFN - Jordan News Agency)

الأغوار الشمالية 14 تشرين الأول (بترا)-احتفلت مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية اليوم السبت، بذكرى المولد النبوي الشريف، رعاه أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور عبدالله العقيل في قاعة مؤسسة إعمار الأغوار الشمالية.

وقال مدير أوقاف لواء الأغوار الشمالية خالد القضاة، بكلمته خلال الحفل الذي حضره متصرف اللواء الدكتور علي الحوامدة وفاعليات أهلية وإئمة ووعاظ ، ان الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم يعد محطة انطلاق نحو مولد جديد لأمة قوية منتصرة وأن استعادة مجد الأمة وقوتها مرهون بمدى التزامها بخطى نبيها .

واكد أن الأردن كان وما يزال تحت ظل قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ، الداعم الأول للقضية الفلسطينية والمدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني في مختلف المحافل العربية والدولية.

وقال استاذ الشريعة بجامعة اليرموك الدكتور خالد الشرمان ، ان حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم ينعكس في تذاكر سنته الشريفة وتعاهدها والحرص على تطبيق ما تنطوي عليه من قيم إنسانية واجتماعية عليا وخاصة قيم العدل والتراحم والمساواة بين الناس .

وأشار الى أهمية التعاضد الشعبي والتمسك بالوحدة الوطنية لنبقى داعمين ومؤازرين لنصرة الشعب الفلسطيني وصولا لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .

وتخلل الحفل اناشيد ومدائح نبوية قدمتها فرقة مركز معاوية بن ابي سفيان القرآني ، فيما كرم راعي الحفل الحافظة لكتاب الله الطالبة فلسطين ابو زنهورة وعدد من المستحقين .

كما تفقد الأمين العام على هامش الاحتفال ، مقامي الصحابة الاجلاء عامر بن أبي وقاص ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما .

-- (بترا)

أ غ /ف ق

14/10/2023 15:36:26