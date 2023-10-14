أوقاف الأغوار الشمالية تحتفي بذكرى المولد النبوي الشريف

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الأغوار الشمالية 14 تشرين الأول (بترا)-احتفلت مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية اليوم السبت، بذكرى المولد النبوي الشريف، رعاه أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور عبدالله العقيل في قاعة مؤسسة إعمار الأغوار الشمالية.
وقال مدير أوقاف لواء الأغوار الشمالية خالد القضاة، بكلمته خلال الحفل الذي حضره متصرف اللواء الدكتور علي الحوامدة وفاعليات أهلية وإئمة ووعاظ ، ان الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم يعد محطة انطلاق نحو مولد جديد لأمة قوية منتصرة وأن استعادة مجد الأمة وقوتها مرهون بمدى التزامها بخطى نبيها .
واكد أن الأردن كان وما يزال تحت ظل قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ، الداعم الأول للقضية الفلسطينية والمدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني في مختلف المحافل العربية والدولية.
وقال استاذ الشريعة بجامعة اليرموك الدكتور خالد الشرمان ، ان حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم ينعكس في تذاكر سنته الشريفة وتعاهدها والحرص على تطبيق ما تنطوي عليه من قيم إنسانية واجتماعية عليا وخاصة قيم العدل والتراحم والمساواة بين الناس .
وأشار الى أهمية التعاضد الشعبي والتمسك بالوحدة الوطنية لنبقى داعمين ومؤازرين لنصرة الشعب الفلسطيني وصولا لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .
وتخلل الحفل اناشيد ومدائح نبوية قدمتها فرقة مركز معاوية بن ابي سفيان القرآني ، فيما كرم راعي الحفل الحافظة لكتاب الله الطالبة فلسطين ابو زنهورة وعدد من المستحقين .
كما تفقد الأمين العام على هامش الاحتفال ، مقامي الصحابة الاجلاء عامر بن أبي وقاص ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما .
-- (بترا)
أ غ /ف ق
14/10/2023 15:36:26
MENAFN14102023000117011021ID1107240793
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